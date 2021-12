Peine

 30 Katzentoiletten sauber machen, in noch mehr Näpfe Futter füllen, Medikamente verabreichen: so startet der Arbeitstag von Tierpflegerin Jana im Peiner Tierheim. Jana ist seit 5.30 Uhr auf den Beinen, einen Tag nach Heiligabend. Genauso wie Jennifer. Beide Tierheim-Mitarbeiterinnen haben an den Feiertagen Dienst – und weniger Zeit mit ihren Familien. Wie ist das an Weihnachten zu arbeiten? „Das gehört einfach mit dazu“, sagen sie. Ein Fund in der Tierklappe hatte Tierpflegerin Jennifer dann aber doch überrascht.

Weihnachten im Tierheim: Für die jungen Katzen „Nico“, „Nina“ und „Malte“ gibt es ein Extra-Leckerli – genauso wie für die anderen rund 80 Vierbeiner, die von Jana und Jennifer versorgt werden. Das klingt romantisch, doch die Arbeit im Tierheim erfordert Einsatz. Auch an Heiligabend und an den Feiertagen.

30 Nager: Jennifer versorgt die Tiere an den Feiertagen

Draußen ist es eisig kalt – doch die Hunde warten auf ihr Futter. Ein bisschen gemütlicher ist es auf der Kleintierstation. Jennifer Semmler, stellvertretende Tierheimleiterin, ist verantwortlich für die Tiere. Insgesamt 30 Kaninchen, Meerschweinchen und Wüstenrennmäuse wollen versorgt werden. Ihr Arbeitstag startet früh morgens. Mit Kehrblech in der Hand macht sie die Gehege sauber, füttert frisches Heu und füllt die Näpfe mit Wasser auf. Gemüse wird klein geschnitten – „damit auch jedes Tier ein Stückchen von der Karotte bekommt“, sagt sie.

Zur Galerie Füttern, Gehege sauber machen und Zeit mit den Tieren verbringen. Jana und Jennifer aus dem Peiner Tierheim vesorgen die Tiere an den Feiertagen.

Vorher noch der Gesundheits-Check bei den Nagern. Seit zwei Monaten arbeitet Jennifer im Tierheim - und eben dieses Jahr auch an Weihnachten. Wie das ist? „Kein Thema für mich“, sagt die 39-Jährige. Wer sich für diese Arbeit entscheidet, weiß, dass die Tiere auch an den Feiertagen versorgt werden müssen“, sagt sie. Im Einsatz sind an diesem Tag sechs Mitarbeiter.

Team-Arbeit an Weihnachten und ein gemeinsames Frühstück

Ihre Kollegin Jana Wipper hilft an diesem Tag bei den Kleintieren mit – normalerweise ist sie mit der Arbeit auf der Quarantäne - Station der Katzen vormittags voll ausgelastet. Kastrierte Katzen bekommen Schmerzmittel, andere Medikamente gegen Milben. Und Jennifer versorgt frische Wunden. Mitunter kümmert sie sich um 60 Tiere auf der Station. „Dann ist es aber schon rappelvoll“, sagt die 26-Jährige, „im Moment versorge ich dort nur 30 Vierbeiner“.

Genug Zeit also, ihrer Kollegein bei den Nagetieren zu helfen. Weihnachten im Tierheim zu arbeiten: das ist auch für Jennifer nichts Ungewöhnliches. Seit sechs Jahren ist sie im Tierheim angestellt. Fast jedes Jahr übernimmt sie Dienste an den Feiertagen. „Wir feiern hier ja auch ein bisschen Weihnachten, frühstücken gemeinsam und lassen es etwas ruhiger angehen“, berichtet Jana. Jennifer lächelt. Und beide machen sich wieder an die Arbeit und misten die Kaninchengehege aus.

Keine Tiervermittlung an den Festtagen

Ruhiger als sonst ist es an den Feiertagen im Tierheim auch, weil das Telefon weniger klingelt. Über die Feiertage werden keine Vierbeiner vermittelt. Ab dem 21. Dezember bis kurz nach Silvester gibt es einen Vermittlungsstopp. „Wir wollen vermeiden, dass die Tiere unter dem Weihnachtsbaum landen. Und womöglich wieder bei uns abgegeben werden“, sagt Jana. Tiere vermitteln sie an Weihnachten deshalb nur an Menschen, die auch schon längere Zeit vor den Festtagen an einem Tier interessiert waren. Für Anrufer, die Tiere an Weihnachten verschenken wollen, hat Jana ein Gespür entwickelt. „Das merkt man im Gespräch schon relativ schnell“, sagt sie.

Doch auch wenn die Vermittlungsarbeit über die Feiertage ruht, genug Aufgaben gibt es dennoch zu erledigen. Alle Katzentoiletten hat Jana an diesem Tag schon sauber gemacht, auch die von den „Sorgenkindern“. „Nina“ und ihre Geschwister „Malte“ und „Nico“ wurden Mitte Oktober in einem Garten gefunden. „Als sie zu uns kamen, sahen ihre Ohren aus, als wären sie verbrannt gewesen. Sie waren abgemagert und krank“, sagt Jana. Ein Bluttest beim Tierarzt stehe noch aus, er soll über den Krankheitszustand Aufschluss geben.

Mitarbeiterin: „Das Herz nicht zu dolle verschenken“

„Wir würden sie gerne zusammen vermitteln, weil sie sehr aneinander hängen“, sagt die Tierpflegerin. Doch sie weiß, dass das schwierig wird. In sechs Jahren habe sie nur einmal drei Geschwistertiere gemeinsam vermitteln können. „Die meisten wollen eben eine Katze, nicht drei“, sagt sie und streichelt „Malte“ das Fell. Auch das gehört zur Arbeit der Tierpflegerinnen dazu: sich mit den Tieren zu beschäftigen. Eine der wohl schönsten Aufgaben bei der Arbeit im Tierheim. Jana kümmert sich um die jungen Katzen, seitdem sie abgegeben wurden. „Aber“, so sagt sie, „man darf sein Herz nicht so doll verschenken.“

Doch das Schicksal der Tiere geht an den Mitarbeitern nicht spurlos vorbei. Jennifer steht mitten im Gehege der Kleintiere. Um sie herum springen Kaninchen und Meerschweinchen, manche quieken laut. Ausgestattet mit Kehrblech und Mülltüte macht sie die Ausläufe sauber. Der neueste Zugang im Tierheim ist ein Meerschweinchen. An Heiligabend wurde es in die Tierklappe abgegeben. Jennifer hat das überrascht. „Wenigstens an Weihnachten hatte ich gedacht, dass das nicht passiert.“

Von Nina Schacht