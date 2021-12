Peiner Tafel sorgt für ein wunderbares Fest für alle

Peine

Man nehme Ressourcen wie Zeit und Geld, füge Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Butter oder Margarine hinzu, finde fröhliche Worte beim Überreichen der Zutaten, und die heimische Weihnachtsbäckerei kann rechtzeitig starten. Der Advent ist eine besondere Zeit für die Kundinnen und Kunden der Peiner Tafel, die mit besonderen Überraschungen auf das große Fest eingestimmt werden. „Wir haben eine große Geldspende für die Plätzchenbäckerei erhalten, konnten noch Kaffeepakete dazutun und so viel Freude bereiten“, sagt Birgit Kegel. Sie leitet seit 2015 die Peiner Tafel, deren Träger der evangelische Kirchenkreis Peine ist.

Birgit Kegel, Leiterin der Peiner Tafel, freut sich über viele gespendete Weihnachtspäckchen für Kinder. Quelle: Birthe Kußroll Ihle

An diesem Vormittag herrscht beim Besuch der PAZ in den Tafel-Räumen der Herz-Jesu-Kapelle in der Braunschweiger Straße 56 – gegenüber der Martin-Luther-Kirche – reges Treiben. Mitarbeiterinnen plauschen munter, während sie Lebensmittel sortieren. Im Eingangsbereich stapeln sich bunt verpackte Weihnachtspäckchen. Kerzen brennen, ein Weihnachtsbaum ist geschmückt und unter der Decke hängen rote Sterne. Wie in einem „Tante-Emma-Laden“ sind die Waren in Stiegen sortiert. Jeder Handgriff sitzt. Das Team ist eingespielt und verteilt mit System Lebensmittel - Obst, Gemüse, Wurst, Molkereiprodukte, Fertiggerichte, Käse, Eier, Schokolade und Brot - in einzelne Kisten, die sich bedürftige Personen am nächsten Tag bei der Ausgabe in mitgebrachten Stoffbeuteln mitnehmen können.

480 Weihnachtspäckchen ausgegeben

Gerade hat das Tafel-Team außer Lebensmitteln auch 480 liebevoll bestückte Weihnachtspäckchen mit Spielzeug und schön Nützlichem für Kinder ausgegeben. „Die Päckchenanzahl ist enorm. Wir konnten aus jeder Familie jedes einzelne Kind beschenken“, freut sich Birgit Kegel und dankt den Unterstützern der Initiativen „Ilsede hilft“ und „Peine packt“ für ihr Engagement. Das Büro der Leiterin ist Kommunikationszentrale. Das Telefon klingelt, andere Tafeln rufen an, wollen Waren tauschen. Pizza gegen Schokolade, Hähnchen gegen Gersterbrot. Je nach Warenangebot ist die Tafel immer anders bestückt, übrig bleibt nichts.

„Wir sind wie ein kleines Unternehmen, organisieren uns täglich neu, da bin ich in meinem Element“, schwärmt die Leiterin. Seit 2008 ist sie Mitarbeiterin der Tafel, war im Handel beschäftigt sowie im Kinder- und Jugendnotruf als Sozialarbeiterin tätig – Bereiche, die ihr für die Tafelarbeit zugutekommen. Jeder Bedürftige wird bedacht und darf pro Woche einmal einkaufen. Vor allem Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende, Flüchtlinge, Asylbewerber, Rentner und Familien mit Kindern sind Kunden.

Das ist die Peiner Tafel Als „Sozialer Tisch“ mit einem Leih-Kühlschrank begonnen, hat sich die Peiner Tafel schnell weiterentwickelt und gibt drei Tage in der Woche an der Braunschweiger Straße 56 Lebensmittel an Menschen mit geringem Einkommen ab. Nach dem Motto „Jeder gibt, was er kann“, engagieren sich neben derzeit 53 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, 56 Supermärkte, Bäckereien, Lebensmittelproduzenten, Direktvermarkter, Geschäfte sowie zahlreiche Sponsoren, Privatpersonen, soziale Einrichtungen und Banken. Für Transporte sind zurzeit zwei Kühlfahrzeuge im Einsatz. Aus großzügigen Spenden konnte ein neues Kühlfahrzeug bestellt werden, was dringend benötigt wurde. Die Peiner Tafel unterstützt pro Woche rund 800 Personen mit Lebensmittelspenden, darunter 500 Kinder. Die sechs Fahrer sind jede Woche unterwegs und sammeln bei ihren Touren im Durchschnitt 735 Kisten ein. Sie holen mit ihren Kühlfahrzeugen rund 11 025 Kilogramm Lebensmittel pro Woche ab. Für einen Betrag von 2 Euro und 3,50 Euro für Familien (doppelte Ware) – für die laufenden Kosten der Tafel – werden die Lebensmittel verteilt. Berechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger, die Leistungen vom Staat erhalten sowie Arbeitnehmer mit geringem Einkommen und kleiner Rente. „Für die Rentner, die uns aus gesundheitlichen Gründen nicht aufsuchen können, bieten wir einen Bringdienst an. Aus Organisationsgründen ist das nur begrenzt machbar“, sagt Birgit Kegel, Leiterin der Peiner Tafel. Seit der Corona-Pandemie sind die strengen Hygieneauflagen noch mal verstärkt worden. Die Ausgabe der Lebensmittel erfolgt an drei Wochentagen mit Abstand vor der Tür der Tafel. „Unsere Helferinnen und Helfer sind geimpft, fast alle schon geboostert und arbeiten in selber Besetzung, auch unsere Fahrer“, berichtet die Leiterin. Zudem gebe es keine offenen Lebensmittel, alles sei verpackt. „Aufgrund unseres gut erarbeiteten Hygienekonzeptes können wir weiterhin für unsere Kundinnen und Kunden da sein“, freut sich Kegel. Weitere Infos gibt es unter Telefon (0 51 71) 2 90 98 24.

Die Woche vor Heiligabend sowie zwischen Weihnachten und Neujahr ist die Peiner Tafel geschlossen. „Unsere Kunden und Supermärkte sind informiert“, sagt Birgit Kegel. Die erste Lebensmittelausgabe erfolgt am 4. Januar. „Unser Team braucht diese Erholungszeit. Zudem geht es um die Gerechtigkeit. Nicht alle Kunden können an einem Tag kommen, und die Woche ist kurz an Feiertagen.“ Während die Tafel geschlossen habe, hole die in Peine aktive Initiative Foodsharing die Lebensmittel bei den Supermärkten ab und verteile sie weiter. Zeit und Lebensmittel sind so stets Erfolgsrezept.

Von Birthe Kußroll-Ihle