Peiner Straße: Frau (47) bei Unfall verletzt, Schuldfrage ungeklärt

Stederdorf

Nach einem Unfall am Mittwochnachmittag an der Ampelkreuzung Peiner Straße/Dieselstraße sucht die Polizei Zeugen. Im Nachgang machten die Beteiligten unterschiedlichen Aussagen zum Hergang. Ungeklärt ist bislang, ob die Ampel auf Rot oder Grün stand.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der 26-jährige Fahrer eines VW gegen 14.15 Uhr auf der Peiner Straße aus Richtung Stederdorf kommend in Richtung Kernstadt gefahren. An der Kreuzung Dieselstraße habe er seinen Angaben nach an einer roten Ampel warten müssen. Die hinter dem Mann fahrende 47-Jährige habe den Haltevorgang zu spät erkannt und sei mit ihrem BMW auf den Vorausfahrenden aufgefahren.

Frau musste im Klinikum behandelt werden

Die Frau musste schließlich verletzt in das örtliche Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Der BMW musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe soll im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

Die Polizei ist jetzt dringend auf Zeugenaussagen hingewiesen. Insbesondere kann bei den polizeilichen Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden, dass der vorausfahrende VW ohne Grund bei Grünlicht gebremst haben könnte. Daher sucht die Polizei Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können. In diesem Fall werden sie gebeten, sich mit der Polizei Peine unter (0 51 71) 99 90 in Verbindung zu setzen.

Von Michael Lieb