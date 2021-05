Peiner Stadtradeln: Kreismusikschule sucht kreative Radfahrer

Peine

Fahren auf einem Rad kann fast jeder, aber mit dem Drahtesel Musik machen – das erfordert Kreativität. Wie genau das geht geht, zeigt die Kreismusikschule (KMS) und startet während des Stadtradelns die Aktion „Stomp – Die KMS Fahrradimprovisation“. In einem Drei-Minuten-Video, das am Freitag, 21. Mai auf YouTube und Facebook präsentiert wird, machen es drei Lehrer der KMS vor und spielen auf ihren Fahrrädern einige Rhythmen, heißt es in einer Mitteilung.

Improvisation statt Perfektion: Das Rad als Instrument nutzen

Das Ganze ist als Spaß ausgelegt und verlange keine Perfektion. Jeder, der möchte, kann sich allein oder mit Freunden ebenfalls an ein lustiges, kreatives Stomp-Video wagen und dieses bis Freitag, 28. Mai bei der KMS Peine einreichen. Unter allen Einsendungen wird es einen Gewinner geben, der drei Unterrichtsstunden seiner Wahl in der Kreismusikschule Peine erhält. Bei einem Siegerteam gilt das für alle aktiv Beteiligten. Am Freitag, 4. Juni, dem Ende der Nachtragsfrist sollen alle Teams ihre geradelten Kilometer beim Stadtradeln eingereicht haben. Am gleichen Tag werde auch das Siegervideo gekürt.

„Mit diesen Aktionen wollen wir die Aktion ’Stadtradeln’ für unser Kollegium, die mit uns verbundenen Eltern und Schüler sowie auch Außenstehende begeistern“, so William Niese vom Media-Team der KMS Peine.

Wer dabei ist, kann ein Foto (im Querformat) mit dem Fahrrad an w.niese@kms-peine.de schicken. Die Fotos werden auf Facebook und Instagram gezeigt. „Wir zeigen uns als Team der Welt“, teilt Niese mit.

Von Nina Schacht