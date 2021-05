Peiner Stadtradeln: Diese Veranstaltungen fallen aus, diese finden statt 

Peine

Der Umwelt etwas Gutes tun und das Peiner Land erleben: Das Stadtradeln erfreut sich großer Beliebtheit. Fast 3500 Menschen haben sich registriert. Allerdings müssen coronabedingt einige Veranstaltungen ausfallen. Darunter die geführten Radtouren „Rund um Peine in Etappen“ des Kirchenkreises Peine, am 13., ,14. und 15. Mai. Zudem finden nicht statt: Die Tour des Kirchenkreises am Samstag, 15. Mai an der Sankt Jakobi Kirche, am Samstag, 22. Mai, an der evangelischen Kirche in Lengede und einen Tag später am Familienzentrum Martin Luther in Peine.

Auch der Stand am Walderlebnispfad, ursprünglich geplant am Samstag, 15. Mai, von 10 bis 16 Uhr muss entfallen, wie die Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito) mitteilt. Ebenso die geführte Radtour rund ums Stahlwerk, ebenfalls am Samstag 15. Mai.

Hier gibt es ein E-Bike auszuleihen

Für alle die ein E-Bike ausprobieren möchten, bietet sich dazu am Vatertag die Gelegenheit. Die Landfrauen stellen ein E- Bike der Firma Industrierad zur Verfügung. Entliehen werden kann es vom 12. bis 19. Mai bei Katrin Behrens in Röhrse. Infos unter (0160) 917 055 80.

Das steht als nächstes beim Stadtradeln an

Die nächste Veranstaltung des Stadtradelns findet am Samstag, 15. Mai von 9 bis 15 Uhr statt: Die ersten sechs eintreffenden Radler beim „Kleinen Mühlenladen“ auf Hof Stolte in Alvesse erhalten eine Tüte mit regionalen Produkten. Unter allen Teilnehmern des Stadtradelns, die den Hof an diesem Tag besuchen, wird zusätzlich ein Gutschein im Wert von 50 Euro für einen Einkauf im Hofladen verlost.

Von Nina Schacht