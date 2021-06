Peiner Sommer legt Pause ein – Dienstag Gewitter und Regenschauer

Peine

Nach bis zu 28 Grad an diesem Montag müssen sich die Peiner am Dienstag auf Regenschauer und Gewitter einstellen. „Der Sommer macht erstmal eine kleine Pause“, sagt der Diplom-Meteorologe und Klimaexperte beim Wetterportal wetter.net, Dominik Jung. Die gute Nachricht für die Region: Schwere Unwetter sind nach derzeitigem eher im Süden Deutschlands zu erwarten – in Peine wird’s „kein großes Drama“, prognostiziert Jung.

Das schöne Wetter ist allerdings wohl erstmal vorüber. In dieser Woche steigen die Temperaturen kaum noch über 22 Grad. Am Dienstag gibt es laut der Wettervorhersage leichten Regen, dazu etwas Wind, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 90 Prozent. Die Sonne zeigt sich ab Mittag, aber es bleibt voraussichtlich bewölkt.

Wolken, Regen und wenig Sonne

Mittwoch bleibt es tagsüber bedeckt, morgens, mittags und abends ist leichter Regen zu erwarten, die Temperaturen liegen bei maximal 19 Grad. So ähnlich geht es bis Donnerstag weiter, am Morgen wird es voraussichtlich windig, am Mittag bricht dann die Wolkendecke auf und die Sonne zeigt sich wieder. Es ist mit leichten Regenschauern zu rechnen, bei maximal 20 Grad.

Zum Wochenende hin wird es wieder etwas schöner. Freitagvormittag ist der Himmel wolkenlos, dann bewölkt es sich im Laufe des Tages wieder und es wird bis zu 21 Grad warm. Samstag wird zeigt sich mehr und mehr die Sonne, mit Regen ist dann nicht mehr zu rechnen. Sonntag steigt das Thermometer dann auf 23 Grad und es bleibt sonnig bei bewölktem Himmel.

Zu Beginn kommender Woche ändert sich nach derzeitigem Stand noch nichts. Es bleibt teils sonnig, teils bewölkt. Erst am kommenden Donnerstag kehrt der Sommer wieder zurück – es werden Temperaturen bis zu 27 Grad erwartet.

Von Michael Lieb