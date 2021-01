Ihre Dauerausstellung zu deutscher- und europäischer Einwanderungsgeschichte ist preisgekrönt. Jetzt suchen die Museumsmacher des Auswanderhauses in Bremerhaven Zeitzeugen aus Peine, die über die Arbeitsbedingungen im Stahlwerk und von Arbeitskämpfen in den 60er- und 70er-Jahren berichten können. Sinasi Yildirim könnte helfen.

Weil Deutschland ausländische Arbeitskräfte suchte, wanderte Sinasi Yildirim 1972 aus der Türkei ein. Seine Foto-Alben nach fast 50 Jahren in Peine sind prall gefüllt – auch mit seinen Teilnahmen an Streiks und Kundgebungen wie zum Beispiel am 1. Mai 1980 auf dem Echternplatz. Quelle: Ralf Büchler/privat