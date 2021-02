Peiner Silberkamp-Schüler spenden 1500 Euro für Sri Lanka

Peine

Ein Riesenerfolg ist die Hilfsaktion „1 Euro für Sri Lanka“ der Schülervertretung (SV) des Peiner Gymnasiums am Silberkamp. Rund 1500 Euro sind bei der Sammlung für die Schüler der Partnerschulen in Sri Lanka zusammengekommen. Dort sind die Kinder noch härter von Corona betroffen als in Deutschland.

Und obwohl die Durchführung diese Aktion gar nicht so einfach gewesen sei, spricht der Erfolg für sich. Der stellvertretende Schulleiter Mathias Raabe betont: „ Das war nur durch das unermüdliche Engagement unserer Schüler möglich.“ Die Schülerinnen Marlene Artmann und Joelina Zessack, die Initiatorinnen der Aktion, berichten: „Trotz guter Vorbereitung – wir hatten ein Video über die Probleme unserer Partnerschulen in Sri Lanka auf unsere Homepage gestellt. Und intensiver Planung – ein genau getimter Zeitplan war erstellt worden – gestaltete sich die Durchführung der Sammlung als gar nicht so einfach. Die angekündigten Corona-Maßnahmen des Kultusministeriums warfen unsere Planungen völlig über den Haufen.“

Resonanz war großartig

So wurde der Plan spontan geändert. In nur wenigen Stunden besuchten die Schüler der SV mit einigen Helfern des 11. Jahrgangs etwa 50 Lerngruppen der Jahrgänge 5 bis 13. Die Resonanz sei einfach großartig gewesen. So seien knapp 1500 Euro zusammengekommen, die vor allem für Hygiene- und Schutzmaßnahmen vor der Corona-Pandemie an den beiden Partnerschulen verwendet werden sollen.

„Die Klasse 8b von Frau Simone Unthan hat spontan auf das traditionelle Wichteln verzichtet und stattdessen einen Betrag von 126,25 Euro gestiftet“, berichtet Marlene. Auch eine größere Spende der Schülerzeitung habe zum Erfolg der Aktion beigetragen. „Unser Dank gilt allen Spendern, die damit ein warmherziges Zeichen der Menschlichkeit in diesen für uns alle schwierigen Zeiten gezeigt haben“, resümiert Joelina Zessack.

Von der Redaktion