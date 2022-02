Peine

Schreckliche Tat: Ein Jahr ist es her, dass eine 83-jährige Seniorin bei einem brutalen Überfall in ihrer Peiner Wohnung an der Bodenstedtstraße getötet wurde. Das Geschehen hat sich am 9. Februar ereignet. Die zuständige Hildesheimer Staatsanwältin Christina Wotschke nimmt Stellung zum aktuellen Stand der Ermittlungen.

Zuletzt war am 8. Dezember 2021 in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ über den tödlichen Überfall in Peine berichtet worden. Millionen TV-Zuschauer sahen zu. Wotschke sagt: „Nach der Ausstrahlung im Fernsehen haben wir 14 Zeugenhinweise erhalten. Es gab viele neue Informationen, aber leider hat sich bei den Ermittlungen keine heiße Spur ergeben. Dass die Tat jetzt schon ein Jahr her ist, macht die Arbeit jedoch nicht einfacher. Aber natürlich ermitteln wir weiter und hoffen, dass wir die Täter erwischen.“ Hinweise von Zeugen gehen weiterhin an die Polizei in Salzgitter unter Telefon (0 53 41) 1 89 70.

Zeitlicher Ablauf der Tat

Das ist nach Angaben der Polizei am 9. Februar in der Wohnung in dem Mehrparteienhaus an der Peiner Bodenstedtstraße nahe dem Pulverturmwall passiert: Kurz vor 14 Uhr klingelte es an der Tür, der 87-jährige an Demenz erkrankte Mann öffnete. Was dann geschah, ist nicht ganz klar. Die Beamten gehen davon aus, dass mehrere Täter – eventuell auch Täterinnen – das Ehepaar (83/87) niedergeschlagen haben. Die Frau war vorher einkaufen, der Pflegedienst für den dementen 87-jährigen kam vorbei, und der Sohn besuchte seine Eltern. Um 14 Uhr schaltet das Ehepaar den Fernseher ein. Kurz danach klingelte es.

Blick in die Peiner Bodenstedtstraße einen Tag nach der Tat: Ein älteres Paar wurde dort brutal überfallen, die Frau starb. Quelle: Thomas Kröger

Der oder die Täter durchsuchten nach der Gewalttat die Wohnung. Wonach – das ist unklar, denn es lag Bargeld herum. Die 83-Jährige schrie um 14.15 Uhr markerschütternd um Hilfe und wurde von drei Frauen, zwei Angestellten und einer Anwohnerin, gehört. Die beiden Angreifer attackierten die Frau und prügelten sie zu Tode. Unklar ist, ob dies mit einem Gegenstand oder mit den Fäusten geschah. Gegen 16.15 Uhr, zwei Stunden nach der Tat, schaffte es der demente Ehemann, den Notruf zu wählen. Seine Frau starb an ihren schweren Verletzungen auf dem Weg ins Krankenhaus. Der 67-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt und musste ins Klinikum gebracht werden. Daraus konnte er kurze Zeit später wieder entlassen werden.

Vor allem drei Zeugen gesucht

Die Kripo Salzgitter sucht vor allem nach diesen drei Zeugen – zwei Frauen und ein Mann –, die aus Richtung des Tatorts an der Bodenstedtstraße zum Zentrum von Peine gingen und die Schreie sicher gehört haben. Seltsam ist bei der Tat auch, dass sie am helllichten Tag geschah, und die Flucht der Täter wegen des Schnees und der vereisten Straße extrem schwierig war.

Parallelen gibt es zu einem Raubüberfall Monate später, am 2. August 2021, an der Braunschweiger Straße in Peine, dabei wurde aber niemand getötet. Als dort eine 82-jährige Seniorin gegen 7.30 Uhr die Tür ihres Wohnhauses öffnete, wurde sie von zwei maskierten Männern mit einem Messer bedroht und ins Haus gedrängt. Ein Räuber durchsuchte das Obergeschoss nach Beute und stieß dort laut auf den Sohn (63). Der Täter bedrohte ihn mit einer Pistole und forderte Geld. Mit wenig Bargeld und einem Tresor flüchteten die Verbrecher. In diesem Fall wurden nach Angeben der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen inzwischen eingestellt.

