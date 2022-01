Kreis Peine

Die 3G-Regel am Arbeitsplatz: Seit 24. November müssen Beschäftigte beim Betreten der Arbeitsstätte einen Impf-, Genesenennachweis oder eine aktuelle Bescheinigung über einen negativen Corona-Test vorlegen. Die Regel gilt befristet bis zum 19. März. Doch wie klappt es mit der Umsetzung und werden Ungeimpfte für Arbeitgeber zum Problem? In Unternehmen und kommunalen Verwaltungen scheint es keine größeren Schwierigkeiten zu geben. In der Pflege sieht es offenbar anders aus und die Situation verschärft sich mit der Impfpflicht, die für Mitarbeiter in diesem Bereich ab 16. März in Kraft tritt.

„Die Regeln für die ungeimpften Mitarbeiter stellen mich in meinen beiden Pflegeeinrichtungen vor große Herausforderungen“, sagt Christina Brandes, Leiterin der DRK-Seniorenheime in Peine und Oelheim. „Der Profi-Schnelltest muss hier täglich vor Arbeitsaufnahme erfolgen. So muss also immer jemand für diese Tests der Ungeimpften bereitstehen, zu den unterschiedlichsten Arbeitsbeginnen in Früh-Spät- und auch in der Nachtschicht.“ Allerdings gebe es in beiden Einrichtungen zum Glück nur noch eine Handvoll ungeimpfter Mitarbeiter.

„Schwieriger wird es dann hier zu entscheiden, wie ich diese Mitarbeiter einsetze. Als wir Anfang Dezember einen Corona-Ausbruch in Oelheim hatten, musste ich mir überlegen, welche Mitarbeiter die positiven Bewohner versorgen sollen“, schildert Brandes. „Hier habe ich mich dazu entschieden, die Ungeimpften auf den Stationen einzusetzen, auf denen es kein Corona gab und die Geimpften und Geboosterten bei den Corona-Patienten einzuplanen. Das Dienstplan-Management ist hier wirklich eine Wissenschaft für sich.“ Kontakte würden insgesamt durch getrennte Pausenzeiten, Beschränkungen der Personenzahlen in Dienstzimmern und Büros beschränkt. Sie müssten aber immer wieder stattfinden, zum Beispiel in den wichtigen Übergabegesprächen zwischen Früh- und Spätschicht oder in Dienstbesprechungen.

Auch Geimpfte werden täglich getestet

Auch die geimpften Mitarbeiter müssen sich zweimal Woche durch einen Selbsttest zu Hause testen und das Ergebnis in der Einrichtung bekannt geben. „Weil mir das zu wenig ist, habe ich mich dazu entschieden, darüber hinaus jeden Mitarbeiter aller Abteilungen zusätzlich täglich in der Einrichtung während der Arbeitszeit zu testen. Dazu habe ich extra Personal eingestellt.“ Trotzdem müsse auch hier aus den eigenen Reihen eingesprungen werden, obwohl es in allen Abteilungen eh schon sehr knapp an Personal ist.

„Mit dem Problem in Bezug auf die Impfpflicht ab 16. März befasse ich mich bereits jetzt schon. Von einigen Ungeimpften habe ich die klare Aussage erhalten, dass sie ab dann nicht mehr in der Pflege beziehungsweise in einem Pflegeheim tätig sein werden“, erklärt Brandes. Das bedeute, dass sie wohl einige Mitarbeiter verlieren werde. „Hier muss ich mir jetzt schon Gedanken darüber machen, ob ich Ersatz für diese Positionen finde oder wie ich die Arbeit dann neu verteilen werde.“

Omikron und die düsteren Prognosen

Die Leiterin habe bereits Mitte Dezember angefangen, das Homeoffice zu organisieren, wo es möglich ist. „Dies ist eine von vielen Maßnahmen, die ich in Bezug auf Omikron und die düsteren Prognosen plane. Ich sehe es als meine Aufgabe an, immer einen Schritt schneller zu sein und mehr zu machen, als es mir gesetzlich vorgeschrieben wird, damit ich auch morgen noch handlungsfähig bleibe“, sagt Brandes. „Bei unserer Arbeit als Dienstleister am Menschen kann ich bei einem großen Mitarbeiterausfall nicht einfach die Einrichtung schließen.“ Bei einem prognostizierten Ausfall von bis zu 30 Prozent an Mitarbeitern durch Omikron werde dies sehr schwierig werden. „Ich bereite mich deshalb schon jetzt darauf vor, meinen Pandemieplan anzupassen.“

Brandes hat den Impfstatus von allen Mitarbeitern in Listen vermerkt und plant diese dann je nach Impfstatus anders ein. Wenn sich Mitarbeiter nicht an die Regeln hielten, gebe es arbeitsrechtliche Konsequenzen von einer Ermahnung über eine Abmahnung bis hin zur Kündigung. „Nachdem, was wir in beiden Heimen bereits hinter uns haben in Bezug auf die Corona-Ausbrüche, schweren Verläufe, Todesfälle und nicht zuletzt die psychischen Auswirkungen in Bezug auf Besuchsbeschränkungen bei den Bewohnern und den großen Arbeitsbelastungen bei den Mitarbeitern, fahre ich hier eine Null-Toleranz-Taktik“, betont Brandes.

Mobile Impfteams und Informationen

Für Bewohner und Mitarbeiter werden mobile Impfteams organisiert, die in die Einrichtungen kommen. „So besteht die Möglichkeit, sich während der Arbeitszeit ohne großen Aufwand und ohne lange Wege impfen zu lassen.“ Für Ungeimpfte und Unentschlossene gebe es immer wieder Informationen zur Aufklärung.

