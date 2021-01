Schlittschuhlaufen in Peine? Bei derart milden Wintern ist das undenkbar. Vor 20 Jahren gab es mitten in der Peiner City eine Eislaufbahn und an den Samstagabendenden sogar eine Eis-Disco. Beim Spazierengehen auf dem Marktplatz erinnerte sich PAZ-Redakteur Michael Lieb an das Spektakel. Zuvor hatte er einen „Ausrutscher“.