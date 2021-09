Peine

Ich habe am Sonntag mal wieder dazugelernt: Vor meinem Dienst in der Lokalsport-Redaktion wollte ich eigentlich nur noch schnelle meine Kreuzchen auf den Wahlzetteln machen – die Betonung lag für mich ganz klar auf „schnell“. Doch bei der langen Schlange am Wahllokal war dann wiederum ganz schnell eine ganze Stunde rum.

Als ich dann endlich an der Reihe war und mit meiner Tapetenrolle an Wahlzetteln in die Kabine geschickt wurde, hab ich nur schnell meine Kreuzchen gemacht – und gut war. Gefühlt waren die Leute vor mir allesamt viel länger bei der Sache. Ich weiß nicht, ob auf der Rückseite der Zettel noch lustige Comics abgedruckt waren, die ich nicht gefunden habe, oder woran es sonst gelegen hat.

Vielleicht haben die anderen ihre Zettel einfach nicht normal gefaltet, sondern sich noch in der Origamikunst versucht. Ich habe die Wahlunterlagen für den Termin am Sonntag nächster Woche nun jedenfalls vorweg angefordert – dann bin nur ich dafür verantwortlich, wie lange es dauert. Vielleicht suche ich mir schonmal ein paar nette Video-Tutorials im Internet raus, um zu schauen, was ich denn falten könnte? Vielleicht den Klassiker? Einen Schwan?

Von Lukas Everling