Peine

Im Hotel Seligweiler gibt’s ein Problem. Das steht nämlich auf der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg, und die läuft mitten durch einen Gastraum. Geschäftsreisende und Monteure werden dort zurzeit bewirtet. In Bayern ist die FFP2-Maske jetzt schon Pflicht, in Baden-Württemberg noch nicht. Sitzt man mit einfacher Stoffmaske am Tisch, kann das ein Bußgeld kosten, wenn der Stuhl gerade in Bayern steht. Corona produziert noch andere Seltsamkeiten: Das Bezirksamt Neukölln informierte seine Mitarbeiter, dass das Übertragen des Virus über Oberflächen wie Türklinken und U-Bahn-Haltegriffe zwar kaum möglich sei, dass man das Ablecken solcher Flächen jedoch nach Möglichkeit auf das absolut erforderliche Maß reduzieren sollte. Das wird nur noch getopt vom „Islamischen Staat“. Der Newsletter der Terrororganisation warnte wegen Corona vor Reisen in Risikogebiete.

Von Matthias Preß