Peine

Guter Rat ist teuer, sagt ein Sprichwort. Doch mit der Funktion „Vorgeschlagene Antworten“ in der neusten Version des E-Mail-Programms Outlook kommt Rat doch glatt für lau daher.

Egal wie komplex das Anliegen auch ist, mit dem jemand auf einen zukommt, die künstliche Intelligenz in Outlook liefert zuverlässig Antworten. In der Regel sogar gleich drei. Beispiel: Als mich kürzlich ein Informat von einem durchaus nützlichen Sachverhalt in Kenntnis setzte, bot Outlook folgende Antwortmöglichkeiten: Danke für die Info. Vielen Dank für die Info! Und: Vielen Dank für den Hinweis. Ja, das passte – wobei der Begriff Intelligenz dafür vielleicht wohl etwas hoch gegriffen scheint.

Gut gefallen haben mir neulich auf jeden Fall die Antwortmöglichkeiten, die einem Kollegen angezeigt wurden, der das gleiche Programm nutzt. Als ich ihn um einen Gefallen bat, hatte er die Wahl zwischen: Das mache ich. Natürlich! Und: Natürlich mache ich das. So gesehen hatte er wohl keine Wahl. Auch wenn es nur ein Vorschlag war – er tat mir den Gefallen. Ob die Outlook-Funktion dabei geholfen hat? Eher nicht. Ist guter Rat etwa doch teuer?

Von Michael Lieb