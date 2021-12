Peine

Es geht wieder los: die Zeit des Eiskratzens. Nachdem ich immer noch zu großen Teilen bei meinem Bruder wohne – das Internet zu Hause ist immer noch nicht wieder funktionsfähig – und ich oftmals doch erst spät wieder heimfahre, erwischt es mich auch so ziemlich jeden Abend.

So stehe ich also um 1 Uhr nachts an meinem Auto und kratze schön die Frontscheibe frei – macht nicht so richtig Bock. Andere Option: Ich könnte wieder auf das Fahrrad umsteigen. Komischerweise finde ich aber irgendwie meine Mütze nicht mehr wieder. Fazit: In beiden Fällen kann ich mich von meinen Ohren verabschieden. Ob es nun die Kälte vom Fahrtwind ist oder das eklige Geräusche vom Eiskratzer.

Von Lukas Everling