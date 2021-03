Peine

Na, Fernweh? In dieser Corona-Zeit wird ja viel über das Reisen diskutiert. Da passt es doch, dass die Europäische Weltraumorganisation ESA gerade Astronautinnen und Astronauten sucht. Also kurzfristig bis Ostern wird das mit dem Weltraum-Trip wohl nichts. Aber das Angebot hat Charme, denn man bekommt die Schutzausrüstung gestellt und wird für die Fernreise auch noch bezahlt.

Gesucht werden übrigens vier bis sechs Karriere-Astronauten und 20 Reserve-Astronauten. Das Bewerbungsverfahren beginnt am 31. März und endet am 28. Mai. Wer also hoch hinaus will, sollte den Turbo starten und sich sputen. Denn die ESA sucht zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder Raumfahrer. Und beim nächsten Mal sind erstmal die acht Schüler der Hainwaldschule in Vöhrum an der Reihe. Die haben sich über das Projekt „Mission Zero“ mit ihrer Lehrerin Stefanie Baars direkt bei der ISS-Raumstation beworben.

Von Jan Tiemann