Peine

Man hat schon viel Zeit miteinander verbracht und weiß dennoch wenig über einander – so ging‘s mir bis vor kurzem mit dem F160. So heißt mein Bürostuhl. Nach jahrelanger intensiver Nutzung flatterte aus unersichtlichem Grund auf einmal die Bedienungsanleitung des Herstellers Interstuhl zu Boden, die offenbar – na logisch! - an der Unterseite der Sitzfläche angebracht war. Jetzt weiß ich: Der F160 ist ein echtes Kerlchen, ein wahres Multitalent: Höhen- und Tiefenverstellung, Synchronmechanik, Gewichtsregulierung (wird nicht näher erläutert), Neigeverstellung, Lordosenstütze und die Armlehne höhen- und breitenverstellbar – einfach ein klasse Typ für jede Situation. Und das Beste: Der F160 sorgt nicht nur für die richtige Haltung, er ist auch im Umgang ganz unkompliziert. Unter Pflegehinweise steht: nichts. Ein astreiner Kollege!

Von Michael Lieb