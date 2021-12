Peine

Vergangene Woche habe ich Urlaub gehabt. Na ja, wegen Corona kann man ja nicht groß verreisen, und Balkonien war mir zu kalt. So habe ich aus der Not eine Tugend gemacht, und bin zu Hause trotzdem rumgekommen. Unser Flur ist tatsächlich so etwas wie ein offenes Gelände, denn von ihm geht es in nahezu alle Ortschaften unserer Wohnung. Morgens gibt es meistens einen Stau vor Baden Baden, weil alles ins Badezimmer drängt. Eigentlich müsste es Duschen Duschen heißen. Das setzt sich dann nachmittags mit den Kindern in Küchendorf vor Kühlungsborn – unserem Kühlschrank – fort. Zum Kochen bleibe ich in Köchingen im Peiner Land. Abends geht’s dann nach Stuben mit dem Kernort Sofa. Und später nach Bettendorf zum Schlafen.

Die Kinderzimmer sind übrigens verbotene Zonen, ähnlich wie Keller. Dort habe ich dann aber trotzdem ein bisschen klar Schiff gemacht. Der folgende Ausflug führte mich schließlich nach Wertstoffhofen. Das war toll! Die Reiseleiter dort wissen ganz genau, was, wie und wo auf die Reise geht.

Von Jan Tiemann