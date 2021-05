Peine

Im Urlaub war ich jetzt länger nicht mehr so richtig. Doch als ich vorgestern zu Fuß in Lengede unterwegs war, kam doch so ein ähnliches Gefühl auf. Ja ich weiß: Es herrschen gerade keine schönen Sommertemperaturen und die Wolken verstecken die Sonne noch ziemlich oft vor uns. Aber beim Urlaubsgefühl kommt es doch darauf an, was man gewohnt ist. Bei mir ist es Cuxhaven an der Nordseeküste.

Schließlich musste ich bei meinem Spaziergang ähnlich wie am Deich vor Duhnen ständig nach unten schauen, um dem Fisselregen nicht zu viel Angriffsfläche zu bieten. Und auch meine Körperneigung war plötzlich eine ganz andere: Gegen den Wind nach vorne geneigt, mit dem Wind lässig in Rücklage. Jetzt hoffe ich nur, dass ich mich genauso schnell wieder umgewöhnen kann. Sonst liege ich nachher noch auf der Nase oder stoße mir das Steißbein an. Das kann ich im Büro gar nicht gebrauchen.

Von Lukas Everling