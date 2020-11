Kreis Peine

„Pinkie“ ist tot. Der Familien-Lieblings-Köderfisch wurde das Opfer kindlichen Spieltriebs. „Pinkie“, ein Gummifisch in der Farbe Augenschädigendes-Knallpink, verlor beim Versuch, in einer viel zu engen Lupendose Platz zu finden, den Schwanz. Dabei, so erfuhr ich von meinem Mann, sei dies eigentlich die Spezialität der Hechte. Sie beißen gern den Gummifischen den Schwanz ab. Ein angeborener Schnappreflex, der Esox lucius, den „schillernden Wolf“, sogar nach durchs Wasser gezogenen Bananenschalen schnappen lässt.

Aber auch sonst lesen sich die Hecht-Eigenschaften nicht besonders schmeichelhaft: Sie gelten als sehr aggressiv, fressen alles und jeden –Küken, Krebse, Frösche – sogar die eigenen Artgenossen. Kein Wunder, dass die Bezeichnung „toller Hecht“ früher ganz und gar nicht schmeichelhaft gemeint war, sondern einen räuberischen, plündernden Gesellen bezeichnete. Dennoch scheinen die Hechte schwer zu fangen sein, denn mein Mann hatte noch keinen an der Angel. Vielleicht muss er es mal mit einer Bananenschale versuchen.

Von Mirja Polreich