Dem verstorbenen Prinzen Philip wurde nachgesagt, zielsicher in Fettnäpfchen zu treten. „Wenn ein Mann einer Frau die Autotür öffnet, kann das zweierlei bedeuten: Entweder ist es eine neue Frau oder ein neues Auto“, hatte er festgestellt. Das Ins-Fettnäpfchen-Treten beherrschen aber auch andere Leute. Markus Lanz zum Beispiel, der als Showmaster von „Wetten, dass...“ vom Leipziger Publikum sprach. Die Show wurde aber leider aus Halle gesendet. Desorientiert war auch Helene Fischer, die die Bambi-Preisverleihung mit den Worten „Das war der Echo 2013“ abmoderierte. Oder Boxer Axel Schulz bei seiner Aussage: „Ich will ganz in Ruhe heiraten, allein für mich.“

Sängerin Sarah Connor machte aus der Nationalhymnen-Zeile „Blüh im Glanze dieses Glückes“ den Satz „Brüh im Lichte dieses Glückes“. Vor Versprechern ist selbst die Bundeskanzlerin nicht gefeit, die den ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten mit „Lieber Roland Kotz...äh... Koch“ ansprach. Kann passieren. Hollywood-Schauspieler Mel Gibson hätte es allerdings nicht passieren dürfen, betrunken zu einem Treffen der Anonymen Alkoholiker zu erscheinen. Womit wir thematisch wieder bei Prinz Philip wären. Der fragte einen Fahrlehrer in Schottland: „Wie halten Sie die Eingeborenen hier lange genug vom Saufen ab, so dass sie die Fahrprüfung bestehen?“

Von Matthias Press