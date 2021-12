Peine

Ein brennendes Kerzenlicht im Fenster, daneben ein beleuchteter Weihnachtsstern und im Vorgarten eine Lichterkette an der Tanne – ach wie schön und besinnlich ist doch die Adventszeit mit der passenden Beleuchtung.

Doch gelegentlich wird dabei auch schon mal gehörig übertrieben: Immer mehr Menschen scheinen sich die adventliche Illumination zur Lebensaufgabe zu machen oder regelrecht als Wettbewerb anzusehen. Mit teilweise fragwürdigen Resultaten: So wie das Paar aus Niedersachsen, das in seinem Haus in diesem Jahr 444 geschmückte Weihnachtsbäume aufgestellt hat. Die Deko des schmückfreudigen Paars insgesamt soll mit rund 47.000 Lichtern ausgestattet sein. Das ist natürlich ein Extremfall.

Doch wer mit offenen Augen durchs Leben geht, findet sicherlich einige Beispiele für die Schöner-, Größer- und Bunter-Mentalität. Da fällt mir gerade ein Spruch ein: Manchmal ist weniger doch mehr.

Von Michael Lieb