Peiner Seelsorger: In schwierigen Situationen werden Menschen sensibler für bestimmte Fragen

Seit knapp zehn Jahren betreut Pastor Stefan Giesel aus Hildesheim das Klinikum Peine als Krankenhaus-Seelsorger. Im PAZ-Interview spricht der 58-jährige Theologe über die Sorge vor möglichen Langzeitfolgen einer Covid-19-Infektion, über die Dankbarkeit von Patienten und die harte Zeit ohne Besuche.

Haben Sie jetzt eigentlich deutlich mehr zu tun als vor Ausbruch der Pandemie?

Der Gedanke liegt nahe – aber: nein. Während der Pandemie liegen deutlich weniger Patientinnen und Patienten im Klinikum als üblich. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass man hier sehr schnell sehr viele Betten braucht, wenn es zu einem schnellen Anstieg von Corona-Patienten kommen sollte. Und weil deswegen nicht unmittelbar drängende und planbare Operationen verschoben werden, ist im Moment die Nachfrage nach seelsorgerlicher Begleitung geringer geworden.

Stichwort Corona-Patienten: Haben Sie Angst, sich anzustecken?

Na ja, Angst ist das falsche Wort. Aber mir sind natürlich einerseits die Gefahren der Covid-19-Erkrankung sehr bewusst und andererseits beunruhigen mich auch ganz besonders die möglichen Langzeitwirkungen, die sich daraus ergeben. Aber wenn ein Covid-19-Patient um meine unmittelbare Begleitung bittet, bin ich selbstverständlich für ihn da. Dafür bin ich der Krankenhaus-Seelsorger!

Haben Sie auch Feierabend oder ist ein Krankenhaus-Seelsorger immer im Dienst?

In größeren Krankenhäusern gibt’s mindestens zwei von uns, die über eine Rufbereitschaft täglich 24 Stunden zur Verfügung stehen. In einem – pardon – so kleinen Haus wie dem Klinikum Peine gibt es diese Rufbereitschaft nicht. Ich bin hier alleine und habe außerdem nur eine „halbe“ Stelle. Also: ich habe Feierabend – aber reagiere natürlich und gerne auf Anrufe, die während meiner Abwesenheit auf dem Anrufbeantworter angekommen sind.

Für die körperlichen Notfälle sind stets Pflegepersonal und Ärzte zur Verfügung. Sind Sie der einzige Profi mit „halber Stelle“ für die seelischen Notfälle, also Sorgen und Ängste, die mit einem Krankenhausaufenthalt einher gehen?

Ja, für das Klinikum Peine an sich ist das wohl so und unmittelbar ich bin der Einzige, der in seelischen Notfälle, bei Sorgen und Ängsten zur Verfügung steht. Allerdings können sich Kirchengemeindeglieder und deren Angehörige aber jederzeit auch an das Pfarramt ihrer Kirchengemeinde wenden. Ich bin sehr sicher, dass die dortigen Pastorinnen und Pastoren sich auf Anfrage auch auf den Weg ins Klinikum machen würden. Schließlich besuchen sie ja auch ihre Gemeindeglieder auf Anfrage gerne auch daheim. Wobei es, lassen Sie mich das sagen, übrigens schade ist, dass an diese Möglichkeit heute kaum noch jemand zu denken scheint. Aber sie besteht ausdrücklich. Danke, dass ich bei dieser Gelegenheit mal besonders auch darauf hinweisen kann.

Sehr gerne! Suchen gelegentlich auch Pflegepersonal und Ärzte das Gespräch mit Ihnen?

Aber ja! Sicher können Sie sich vorstellen, wie anstrengend, umfangreich und vor allem zeitintensiv deren Dienst und Arbeit ist. Deswegen kommen wir manchmal oft nur spontan, zufällig und sozusagen zwischen Tür und Angel ins Gespräch. Aber dann verschaffen auch sie sich gelegentlich in ihrer täglichen Anspannung auch mal die Luft, sich bei mir berufliche Sorgen von der Seele zu reden. Allerdings gibt es auch ganz konkrete Anfragen nach seelsorgerlicher Begleitung. Aber dann geht es meist um private Belange.

Eigentlich bringt man den Krankenhaus-Seelsorger in erster Linie mit Gottesdiensten in Verbindung, die ja auch via „Krankenhaus-TV“ in die Stations-Zimmer übertragen werden. Besteht daran noch Interesse? Bekommen Sie Rückmeldungen?

Mir fällt auf, dass gerade in dieser Pandemie-Zeit das Bedürfnis nach Gottesdienstfeiern erheblich zunimmt. Und da ist besonders das „Krankenhaus-TV“, mit dem ich die Menschen praktisch direkt im Krankenbett erreiche, sehr hilfreich. Offenbar hängt das gestiegene Bedürfnis nach Gottesdiensten auch damit zusammen, dass Besuche derzeit nicht möglich sind. Diese Annahme scheint wohl zu stimmen, denn das wird mir bei meinen seelsorglichen Besuchen am Krankenbett oft bestätigt – und zwar eindeutig öfter, als in den Vor-Corona-Zeiten.

Stehen Sie auch im Austausch mit Angehörigen?

Natürlich, der ist ganz wichtig! Denn die Seelsorge an und mit Angehörigen nimmt fast einen ebenso großen Raum ein wie die Seelsorge an und mit Kranken. Gerade in der Begleitung schwer erkrankter Menschen kommt es auch zu einer intensiven Begleitung Angehöriger.

Derzeit sind ja Krankenbesuche nicht möglich. Leiden die Kranken darunter und wie können Sie helfen?

Ja, die Erkrankten leiden darunter sehr! Es ist ja in den allermeisten Fällen schon schwer genug, eine Weile in einem Krankenhaus verbringen zu müssen, verbunden mit all den Sorgen und Nöten, die Betroffene dann umtreiben. Und in dieser Situation mit seinen Lieben nur telefonieren und eben nicht die so entscheidend wichtig unmittelbare Begegnung und Berührung erleben zu dürfen, ist für viele eine kaum zu ertragende zusätzliche Härte. Wie ich helfen kann? Nur mit meinen mir zur Verfügung stehenden Mitteln: Gespräche und Zeit anbieten, damit die Patienten und Patientinnen das, was sie bewegt, mit jemanden teilen können. Übrigens gab es auch einige Anrufe oder Anschreiben von Angehörigen mit der Bitte, ihre Verwandten hier aufzusuchen und zu begleiten.

Verändern Menschen vor operativen Eingriffen oder aktuell jetzt coronabedingt im Intensivbett eigentlich ihre religiöse Einstellung?

Das kann ich so nicht bestätigen. Aber natürlich ist es so – und diese Haltung kennen viele Menschen und ich finde sie auch verständlich –, dass mit dem Eintritt einer möglichen Bedrohung des Lebens Fragen gestellt werden, vielleicht auch andere Fragen als in den Zeiten davor. Ganz gewiss kann man sagen, dass Menschen in entsprechenden Lebenssituationen sensibler für bestimmte Fragestellungen werden, aber von einer grundsätzlichen Veränderung der religiösen Einstellung würde ich nicht sprechen.

Geraten Sie gelegentlich auch an Ihre theologischen Grenzen, wenn es um die „letzten Dinge“ geht?

Das ist eine schwere Frage! Lassen Sie mich die bitte auf zwei Ebenen beantworten: Einerseits ja! Ich komme an solche Grenzen, wenn ich es mir selbst nicht erklären kann und auch oftmals nicht bereit bin, es auszuhalten, warum ein Mensch viel zu früh sterben muss: Ein Ehemann, eine Ehefrau, eine Mutter, ein Vater, ein Kind von noch lebenden Eltern… Fachsprachlich ist das die „Theodizee-Frage“, also die „Warum-Frage“ und ich stelle sie meinem Gott gemeinsam mit den zutiefst trauernden Angehörigen auch als Pastor und Theologe. Andererseits möchte ich mit nein antworten: Denn tröstlich ist für mich der Gedanke, dass auch Gott diese Trauer, die Menschen beim Verlust lieber Angehöriger empfinden, als Gott selbst kennt und sie ebenfalls hat erleben müssen, als er seinen Sohn Jesus am Kreuz sterben sah. Auch er ist ja ein Vater, der sein Kind gehen lassen musste…, was das bedeutet, wenn Menschen so etwas erdulden müssen, lässt sich das mit Worten nicht ausdrücken. Dass unser Gott diese menschliche Trauer selbst kennt, lässt mich ihm nahe sein. Und eröffnet mir einen Zugang zu dem tröstlichen Gedanken, dass zuletzt keine menschliche Seele vor ihm verloren ist.

Lassen sie mich zum Abschluss noch die klassische Frage stellen nach den schönsten und bedrückendsten Patientenbegegnungen?

Diese bedrückenden Fälle habe ich ja eben schon genannt und muss im Grunde dazu nichts mehr sagen. So viel vielleicht noch: Sich in jungen Jahren aufgrund einer Tumorerkrankung von seiner Familie verabschieden zu müssen, mit Kindern, die sprachlos und mit großen Augen am Bett von Betroffenen sitzen – das ist das Bedrückendste und es beschäftigt mich oftmals noch lange. Demgegenüber sind immer wieder die schönsten Patientenbegegnungen, wenn Menschen dankbar sind für eine Begleitung und sie sich durch unsere Gespräche und die gemeinsame Zeit gestärkt und getröstet fühlen. Das erfüllt mich dann selbst mit Dankbarkeit, dass ich anderen zur Seite stehen konnte und durfte.

Von Ulrich Jaschek