Peiner Schulen sind auf Flüchtlingskinder eingestellt

Kreis Peine

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Auch wenn das niedersächsische Kultusministerium, der Landkreis Peine und die Schulleiterinnen und Schulleiter im Peiner Land noch keine Zahlen haben, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine kommen werden, arbeiten alle Beteiligten daran, um die Kinder und Jugendlichen möglichst schnell in die Schulen integrieren zu können. Zugute kommen den Verantwortlichen die Erfahrungen aus der großen Flüchtlingswelle im Jahr 2015. 

„Wir freuen uns über jeden, der kommt“

Die Corona-Pandemie hat viel Kraft gekostet, dennoch ist die Zuversicht bei den Peiner Schulleiterinnen und Schulleitern groß, diese Aufgabe gemeinsam meistern zu können. „Wir freuen uns über jeden, der kommt“, sagt Jan-Philipp Schönaich, Leiter der Peiner Burgschule. „Die Vorbereitungen laufen ähnlich wie bei der Flüchtlingswelle 2015.“ Zunächst müssten die Sprachkenntnisse festgestellt werden. Für Schönaich ist hier von Vorteil, dass die Kinder- und Jugendlichen aus der Ukraine alphabetisiert sind, was 2015 nicht bei allen der Fall gewesen sei. Außerdem hätten viele Englisch- oder sogar Deutschkenntnisse, was die Kommunikation erleichtere. Dazu gebe es in der Lehrerschaft Kolleginnen und Kollegen die Russisch- und Polnischkenntnisse haben.

Der Schulleiter ist überzeugt, dass die Integration der Flüchtlingskinder über den normalen Unterricht in Klassen am besten funktioniert. „Vor allem im Grundschulbereich und bei den Jüngeren sehe ich hier keine Probleme“, sagt Schönaich. Bei älteren Jugendlichen wären zusätzliche Bildungsangebote zum Beispiel in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule angebracht, um diese sprachlich fit für Beruf und Ausbildung zu machen. Bei der Verteilung von Schülerinnen und Schüler auf die Schulen müsse auf die Ausgewogenheit geachtet werden.

„Wir werden das schaffen“

Dies sieht auch die Peiner IGS-Leiterin Ulla Pleye so. An ihrer Schule gebe es bereits zwei Schüler aus der Ukraine in einer neunten Klasse und der Oberstufe. Wichtig sei es, dass man bei der Verteilung nicht an fachliche und räumliche Grenzen stoße. „Die Schulleiterinnen und Schulleiter im Kreis Peine stehen hier schulformübergreifend in engem Kontakt. Es gibt noch keine Zahlen, aber wir werden das schaffen“, sagt Pleye.

„Wir waren und sind offen für Flüchtlinge“

„Wir waren und sind offen für Flüchtlinge“, betont Maria Zerhusen, Leiterin der Berufsbildenden Schulen in Vöhrum. Man müsse jetzt abwarten, wie groß der Bedarf sein werde. „Viele der Flüchtlinge, die jetzt aus der Ukraine kommen, wollen später wieder in ihr Land zurück.“

„Die Hilfsbereitschaft in der Schule ist groß“

Am Peiner Ratsgymnasium gibt es bereits einen vierstündigen Deutschkurs. „Wir überlegen, diesen auf sechs bis acht Stunden zu erweitern“, berichtet Schulleiter Manfred Filsinger. An seiner Schule ist eine neue Schülerin aus der Ukraine. Sollten mehr als 14 Schüler kommen, würde man eine Sprachlernklasse beantragen. „Dies könnten wir aus eigenen Bordmitteln allerdings nicht mehr leisten und es müsste Unterstützung von außen kommen.“ Schüler haben sich bereit erklärt, Patenschaften zu übernehmen, um die Neuankömmlinge zu unterstützen. „Die Hilfsbereitschaft in der Schule ist groß“, freut sich Filsinger.

„Eine Überlegung ist es, Hilfe von außen zu holen“

„Die Kinder sollen integriert und beschult werden und das klappt in den Klassen am besten“, sagt Ulrich Schubert, stellvertretender Pressesprecher im Niedersächsischen Kultusministerium. Allerdings gibt es auch im Ministerium noch keine genauen Zahlen, auf deren Grundlage geplant werden kann. In dieser Woche soll ein Meldeportal starten, über das die Schulen im Land anzeigen können, wie viele Anmeldungen es bei ihnen gibt. Die Schulen seien durch die Corona-Pandemie bereits stark belastet, das wisse auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). „Eine Überlegung ist es, Hilfe von außen zu holen“, erklärt Schubert. Dies könnten pensionierte Lehrkräfte und Studenten sein, aber auch Menschen mit pädagogischer Ausbildung aus dem Kreis der Geflüchteten.