Kreis Peine

Das ist mal eine erfreuliche Nachricht zur Corona-Lage im Kreis Peine: Offenbar gibt es an den Schulen, die zurzeit Präsenz-Unterricht anbieten können, kaum Probleme mit der Einhaltung der geltenden Maßnahmen wie der Testpflicht oder dem Tragen von Gesichtsmasken. Dennoch ist die Organisation des Schulalltags unter Corona-Bedingungen nicht immer ganz einfach. In den Schulen unterrichtet werden zurzeit im Wechselmodell Grund- und Förderschüler sowie Abschlussklassen.

Ist es für ein Kind gut, als einziges zu Hause zu bleiben?

„Sie sind in der absoluten Minderheit, aber es gibt sie – die Eltern, die die Corona-Regeln infrage stellen und nicht bereit sind sie umzusetzen“, sagt Hans-Jürgen Glapa, Vorsitzender des Kreisverbands Peine der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW). Er schätzt deren Anteil auf etwa fünf Prozent. „Das klingt nicht viel, kann für die Schulen aber dennoch problematisch sein“, macht Glapa deutlich. Ohne regelmäßige Tests dürfen die Kinder nicht am Unterricht teilnehmen. Für die ohnehin schon stark belasteten Lehrer bedeute das, zusätzlich für einzelne Schüler eigens Aufgaben für das Distanzlernen zu erstellen. „Zudem finde ich es fraglich, ob es gut für die Kinder ist, wenn sie als einzige ihrer Klasse zu Hause bleiben“, gibt der Gewerkschafter zu bedenken. Seitens der Gewerkschaft sei man sich einig, dass die Schutzvorrichtungen und -vorkehrungen notwendig und sinnvoll sind.

Burgschule: Fünf Prozent der Kinder von Präsenzpflicht befreit

„Ich weiß aus meiner Schule von keinem direkten Fall, in dem Eltern sich weigern, ihr Kind zu testen“, sagt Jan-Philipp Schönaich, der die Grund- und Hauptschule Burgschule leitet. Allerdings seien etwa fünf Prozent der Kinder von der Präsenzpflicht befreit, die zurzeit für Grundschüler besteht. „Das muss jedoch nicht begründet werden“, erklärt Schönaich. Er bestätigt aber die Aussage von Glapa: „Die Lehrer müssen natürlich für diese Kinder ein reines Homeschooling-Angebot machen.“ Die übrigen Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1 bis 4 kommen zurzeit im Wechselmodell in die Schule: Jede Klasse ist dazu in zwei feste Lerngruppen eingeteilt, die an unterschiedlichen Tagen vor Ort unterrichtet werden beziehungsweise Aufgaben für zu Hause bekommen.

„Hinzu kommen dann noch die Kinder, die in der Notbetreuung sind“, macht der Schulleiter die Herausforderungen bei der Organisation des Alltags deutlich. Sie werden in ihrer Lerngruppe unterrichtet, wenn diese in der Schule ist. An den übrigen Tagen werden sie separat in festen Gruppen von Lehrkräften oder pädagogischen Mitarbeitenden betreut. Unter anderem erledigen sie dann die Aufgaben, die sie für zu Hause bekommen haben. „Für die Notbetreuung muss ein Antrag gestellt und begründet werden. Sie wird nur für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen genehmigt“, erklärt Schönaich. Sehr erfreulich sei, dass es innerhalb des Kollegiums keinerlei Probleme mit der Umsetzung der Maßnahmen gebe: „Da ziehen wir alle an einem Strang.“ Für die Kinder gebe es eine „Masken-Soll-Pflicht“ – also die Bitte, durchgängig Masken zu tragen, die allgemein akzeptiert werde.

BBS: Niemand hat sich als Corona-Gegner zu erkennen gegeben

An den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Vöhrum gibt es nach Auskunft von Schulleiterin Maria Zerhusen ebenfalls keine großen Probleme. Es gebe zwar vereinzelt Schüler, die ihre Maske nicht tragen wollen, aber das sei sehr selten. „Unsere Schüler sind ja überwiegend erwachsen – bislang hat sich niemand als Corona-Leugner zu erkennen gegeben. Viele stehen zudem in einem Ausbildungsverhältnis und können sich nicht erlauben, als Corona-Gegner aufzutreten“, macht die Schulleiterin deutlich.

Gewerkschafter Glapa bedauert es, dass sich einige der Lehrkräfte nicht impfen lassen wollen. Lehrende an Grundschulen hätten dafür bereits das Angebot bekommen. „Die individuellen Gründe sind mir aber nicht bekannt – und letztlich muss man die Entscheidung jedes und jeder Einzelnen natürlich akzeptieren“, sagt Glapa.

Von Kerstin Wosnitza