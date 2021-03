Vöhrum

Leni aus Peine grüßt die Besatzung der ISS-Raumstation: „Hallo im Weltraum“. Und auch ihr Klassenkamerad Tom schickt eine Botschaft ins All: „Hallo, meine Name ist Tom. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Vöhrum. Ich bin zehn Jahre alt. Ich hoffe, es geht euch gut!“. Im Original sind die Botschaften der Hainwald-Grundschüler natürlich in englischer Sprache verfasst – denn nur so kann die internationale Besatzung der ISS die Grüße auch verstehen. Der Hintergrund: Die Grundschüler haben ein kurzes Computerprogramm geschrieben. Im Mai wird dieses auf der ISS ausgestrahlt.

Viertklässler schicken Nachricht an Astronauten

Acht Schüler einer vierten Klasse tüftelten gemeinsam mit ihrer Lehrerin an einem Computerprogramm. „Dass ein Astronaut die Nachrichten lesen wird, begeisterte die Schüler“, berichtet Baars. Hintergrund ist das Projekt „Mission Zero“ von Astro Pi, einem ESA-Bildungsprojekt. Bei der „Mission Zero“ schreiben Schüler bis 14 Jahre ein Computerprogramm, das auf der ISS laufen wird, und die Luftfeuchtigkeit, sowie eine kurze Nachricht der jungen Teilnehmer übermittelt.

Thema Weltraum: Schüler stellen viele Fragen

Über das Projekt ist Stefanie Baars eher zufällig gestoßen. „Wir haben uns mit dem Thema Weltraum beschäftigt. Meine Schüler haben mir ziemlich viele Fragen gestellt, ich begann mich mehr zu informieren“, sagt die Lehrerin und lächelt. Nach der Anmeldung stellt Astro Pi eine Anleitung für das Programm zur Verfügung. „Es geht darum Kommandos abzuschreiben und Schriftfarben auszusuchen“, berichtet Baars, „das dauert etwa eine Stunde und ist gar nicht so sehr schwer.“

Wegen Corona sind die Viertklässler aufgeteilt: Das Computerprogramm schrieben sie in zwei Gruppen. Quelle: Hainwaldschule

Teilnehmer bekommen ein Zertifikat

Mindestens 30 Sekunden soll das Computer-Programm der Grundschüler auf der ISS zu sehen sein. „Für alle Teilnehmer gibt es ein Zertifikat. Die Schüler sind darauf wahnsinnig stolz“, sagt Baars. Das nächste Projekt ist schon in der Umsetzung: Im Kunstunterricht beschäftigen sich die Schüler mit dem Planeten „Jupiter“ und der ESA-Sonde.

Von Nina Schacht