Peiner SPD wählt Saemann einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten

Peine

Die Peiner SPD stellt die Listen für die Kommunalawahl am 12. September vor. Bei der Aufstellungsversammlung unter erschwerten Corona-Bedingungen im Forum haben 32 Delegierte für die über 500 Mitglieder im Stadtgebiet die Listen zur Stadtratswahl (27 Kandidaten), sowie den Bürgermeisterkandidaten gewählt. Nominiert wurde einstimmig der bisherige Bürgermeister Klaus Saemann.

Klaus Saemann Quelle: Ralf Büchler

SPD-Stadtverbandsvorsitzender Jörg Zimmermann sagt: „Klaus Saemann reiht sich nahtlos in die erfolgreiche Riege der Peiner SPD-Bürgermeister ein und will mit einer starken Fraktion noch viele wichtige Aufgaben anpacken. Die Sicherung und erfolgreiche Weiterentwicklung der Peiner Innenstadt gehören selbstverständlich zu den größten Herausforderungen. Gerade nach dem hoffentlich baldigen Ende dieser unsäglichen Pandemie werden wir alles unternehmen, um unseren Gewerbetreibenden alle Chancen zu geben, auch weiterhin ihre Waren und Dienstleistungen erfolgreich anbieten zu können.“ Auch das gerade im Bau befindliche neue Lindenquartier gebe große Hoffnung auf eine gute Zukunft.

„Wir wollen unseren Bürgern und Bürgerinnen eine liebenswerte Innenstadt erhalten und könnten uns auch als Magneten sowie Alleinstellungsmerkmal ein Spionage- und Medizin-Museum vorstellen. Einkaufen in der City, mit Kultur und reichhaltigem gastronomischen Angebot, kann das Einkaufs- und Aufenthaltsvergnügen werden, das sich doch die allermeisten von uns wünschen“, so Zimmermann. Weitere wichtige Themen seien Bildung, Krankenversorgung und die Digitalisierung in den Schulen. Dies habe sich gerade während der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie

Jörg Zimmermann Quelle: Thomas Kröger

gezeigt.

Bei den Aufstellungen zur Kommunalwahl zum Rat der Stadt Peine, sowie den Ortsräten sei es besonders wichtig, „bodenständige, kompetente und für ihre Aufgabe brennende Kandidatinnen und Kandidaten“ zu finden. „Das ist uns gelungen“, führt der Sozialdemokrat weiter aus, „denn die Bürgerinnen und Bürger wollen Menschen, denen sie vertrauen können und die unserer SPD ein Gesicht geben.“ Und weiter: „Aufgrund der Klimakrise, die uns alle vor riesige Herausforderungen stellen wird, ist es nötig auch junge Menschen einzubeziehen – das haben wir berücksichtigt. Daher findet man auf vielen SPD-Listen zu Rat und Ortsräten junge Menschen, die ungeduldig darauf warten, den politischen Alltag mitzubestimmen.“

SPD will massiv in Forschung investieren

Bei all den nötigen Veränderungen müsse die SPD jedoch darauf achten, dass der Umstellungsprozess weg von einer klimaschädlichen Politik nicht dazu führe, dass die Menschen finanziell unter die Räder geraten. Der Vorsitzende betont: „Auch weiterhin muss möglich sein, in den Urlaub zu fahren, ein Haus zu bauen und ein Auto zu fahren. Wir wollen, dass unsere Bürgerinnen und Bürgern weiter ihre Träume und Wünsche realisieren können.“ Darum setze man auf den enormen technischen Fortschritt, wolle massiv in Forschung investieren und unterstütze ein Wasserstoffzentrum in Mehrum, „um somit unsere Wirtschaft in die Lage versetzen, exportstark mit zukunftsfähigen Produkten auch Geld zu verdienen“.

Mit den Ortsbürgermeisterkandidaten Holger Hahn (Stederdorf), Thomas Zwiebler (Vöhrum) und Rainer Hülzenbecher (Dungelbeck) hätten die Sozialdemokraten – um nur einige zu nennen – auf der Liste, „die für die Bürgerinnen und Bürger in ihren Orten alles geben und so Garanten des sozialen Dorflebens sind“. Gabi Handke stehe als Verfechterin von Arbeitnehmer-Interessen und Wibke Schlimme, Sabine Heider sowie viele weitere würden sich für die Interessen aller Frauen einsetzen. Und auch die Zukunft sei gesichert mit jungen Leuten wie etwa Julius Schneider , Markus Jakomet, Nina Herder und Johannes Vahldiek.

Zimmermann betont: „Ich glaube, dass wir mit diesen Kandidatinnen und Kandidaten für den Rat, sowie den Ortsräten genau das erreichen und umsetzen können, was die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger will. Somit blicke ich mit Zuversicht auf den anstehenden Wahlkampf und setze auf ein gutes Ergebnis für die SPD.“

Von Thomas Kröger