Peiner Rotary Club fördert Schulausbau in Uganda mit 160 000 Euro

Das Corona-Virus hält zurzeit die Welt in Atem – in Uganda grassiert aber schon seit Jahrzehnten ein anderes todbringendes Virus, das unter dem Namen Aids bekannt ist. Das ostafrikanische Land hat eine der höchsten HIV-Raten der Welt und viele Kinder werden zu Waisen oder erkranken selbst. Um zumindest einigen von ihnen bessere Chancen für ein besseres Leben zu ermöglichen, will der gemeinnützige Rotary Club Peine mit 160 000 Euro ein Schulprojekt in der Hauptstadt Kampala unterstützen, das sich um diese Kinder am Rande der Gesellschaft kümmert.

Stellten den Fortgang des Schulprojektes vor (v.l.): Der Peiner Rotary-Präsident Dr. Ulrich Wölfel, Michael Kessler und Dr. Konrad Bock. Quelle: Jan Tiemann

Auf das ungewöhnliche Schulprojekt ist Rotary-Vorstandsmitglied Ulrich Peitmann im Jahr 2016 beim Besuch einer Distriktkonferenz in Kampala aufmerksam geworden. „Nachdem der Besitzer des alten Schulgebäudes gestorben war, erhöhten dessen Erben die Miete so stark, dass ein Weiterbetrieb unmöglich wurde. Das Schulgebäude glich einer Ruine, hatte keine Küche und keine Sanitäranlagen – ein Neubau wurde nötig“, schildert der Peiner Rotarier Dr. Konrad Bock. Gemeinsam mit dem aktuellen Präsidenten Dr. Ulrich Wölfel und Michael Kessler stellte er den Fortgang des Projektes vor.

Zur Galerie Mit 160 000 Euro fördern die Peiner Rotarier den Ausbau der Uywefa Hill School in Kampala. Dort werden Aids-Waisen und an der Immunschwäche erkrankte Kinder unterrichtet.

Aus der Not heraus gründete sich der Verein HIS-Kingdom, dem es gelang, ein neues Grundstück zu erwerben und damit den Grundstock für den Neubau der Schule zu legen. Dies wurde durch die niedersächsische Bingo-Stiftung unterstützt, die Rotarier steuerten seinerzeit 10 000 Euro bei.

Die Peiner blieben am Ball: Im Februar 2018 besuchten Dr. Heike und Dr. Konrad Bock, Claudia Helbsing-Kessler und Michael Kessler sowie Ulrich Peitmann die Schule, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Und die Eindrücke waren so überzeugend, dass sich der Peiner Rotary Club entschied, das Projekt weiter intensiv zu begleiten. Der Schulbetrieb konnte in dem neuen eingeschossigen Gebäude Anfang Februar 2019 aufgenommen werden. Im gleichen Jahr besuchte auch der niedersächsische Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann ( CDU) die Schule. Zurzeit werden dort etwa 200 Kinder bis zur 7. Klasse unterrichtet, die alle überdurchschnittlich gute Abschlüsse erreichen. Das Besondere: Ein Teil der Schüler aus wohlhabenderen Familien zahlt Schulgeld, um so die Schulausbildung der armen aidskranken Kinder und Aids-Waisen mitzufinanzieren.

Die Schule soll nun schrittweise ausgebaut werden, auch wenn Corona zurzeit auch hier alles durcheinanderbringt und der Schulbetrieb ruht. So ist unter anderem ein weiteres Stockwerk auf dem bereits bestehenden Gebäude geplant. „Die Peiner Rotarier finanzieren in einem ersten Schritt die Architektenplanung sowie den Bau von Klassenräumen, Lehrerunterbringung und Hangbefestigung“, erläutert Präsident Wölfel. Dann sollen weitere Klassenräume und Unterbringungsmöglichkeiten für Schüler errichtet werden.

Im dritten Schritt soll die sanitäre Infrastruktur geschaffen werden. Dabei setzen die Peiner auf Nachhaltigkeit: „Herzstück sind eine Regenwassergewinnungsanlage und eine kleine Kläranlage“, sagt Wölfel. Die Rotarier sorgen dabei auch für die Schulung des Personals, das die Anlagen warten und pflegen muss.

80 000 Euro für Sanitäranlagen

Allein die Sanitäranlagen machen mit 80 000 Euro die Hälfte der insgesamt 160 000 Euro aus. Neben Eigenbeiträgen und Spenden ist zur Finanzierung des Projekts ein Antrag auf Förderung bei Rotary International gestellt worden. Und auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung begrüßt das Engagement der Peiner Rotarier sehr und zieht eine Förderung in Betracht.

Uganda Uganda ist ein Staat in Ostafrika mit etwa 44 Millionen Einwohnern. Der Altersdurschnitt beträgt 15 Jahre. Hauptstadt und größte Stadt Ugandas ist Kampala. Mit einem nominellen Bruttosozialprodukt von jährlich 638 US-Dollar pro Kopf ist das Land eines der ärmsten der Welt. Die Republik ist ein autoritär geführtes Regime, das nach der Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich zunächst als Einparteiensystem konzipiert wurde. In jüngerer Zeit hat sich das Land einem Demokratisierungsprozess geöffnet. Amtssprachen sind Englisch und Swahili, im autonomen Königreich Buganda auch die Sprache Luganda; weitere 40 Sprachen werden im Alltag verwendet.

Bei der Umsetzung und Finanzierung der Ausbauvorhaben arbeitet der Peiner Rotary-Club eng mit dem Rotary Club Kampala Wandegeya zusammen. „Damit ist auch sichergestellt, dass die Gelder, die für den Schulausbau fließen, auch direkt dort ankommen“, betont Kessler.

Spenden sind willkommen: Diese gehen an das Konto DE90 2699 1066 7189 1090 00 der gemeinnützigen Fördergesellschaft des Rotary Club Peine, Hinweis Schulprojekt Uganda.

Von Jan Tiemann