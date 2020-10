Peiner Rat lehnt Erhöhung der Sitze im Ortsrat Essinghausen/Duttenstedt ab

Peine

Die Sitze im Ortsrat der Ortschaft Essinghausen/Duttenstedt werden nicht von fünf auf neun erhöht. Einen entsprechenden Antrag der Wählergemeinschaft Essinghausen-Duttenstedt (WED) hat der Peiner Rat in seiner Sitzung am Donnerstag abgelehnt. Die Entscheidung fiel mit 19 zu 14 Stimmen aus.

Der Antrag der WED-Fraktion stammt aus dem Jahr 2018. Sie begründet ihren Antrag unter anderem damit, dass man im Ortsrat Essinghausen/Duttenstedt durch die Regelungen des Gebietsänderungsvertrages von 1974 benachteiligt sei, weil die Ortschaften einzeln betrachtet jeweils fünf Ortsratsmitglieder hätten. Dies sei eine Ungleichbehandlung und auch das Demokratieverständnis und die Akzeptanz in der Bevölkerung würden herabgesetzt. Außerdem würde eine Erhöhung der Sitze die ehrenamtliche Arbeit erleichtern.

Aus Sicht der CDU sei der Antrag begründet und auch schlüssig, sagte Fraktionsvorsitzender Andreas Meier. „Das Ehrenamt ist die beste Gelegenheit, Gutes zu tun.“ Man solle doch nicht Bürgerinnen und Bürger ausgrenzen, die sich politisch ehrenamtlich organisieren wollen. Schließlich stehe auch der Peiner Bürgermeister für Ehrenamt. Eine Ablehnung des Antrages wäre nicht gut. Meier regte an, das gesamte Thema Ortsräte zu behandeln und zu diskutieren.

„Wir finden ehrenamtliches Engagement gut, sowohl politisch als auch in anderer Form“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Dietmar Meyer. Aber es gebe nun mal Regularien, die für die Ortsräte bestimmend sind. Die Gebietsänderungsverträge wurden 1974 oder teilweise auch davor geschlossen. Natürlich könne man überlegen, ob das heute noch so sein müsse. Auch er regte eine grundsätzliche Diskussion des Themas an, wollte aber keine Einzelfallentscheidung.

Die Thematik habe in den vergangenen 30 Jahren wiederholt auf der Tagesordnung gestanden. „Es wurde immer wieder gesagt, da müssen wir mal drüber reden“, kritisierte Karl-Heinrich Belte von der „ Wählergemeinschaft Freie Wähler Peiner Land/Peiner Bürgergemeinschaft“ (FW-PB). Im nächsten Jahr fänden Kommunalwahlen statt, daher müsse man sicht jetzt mit dem Thema beschäftigen, damit es nicht wieder auf Jahre hinausgeschoben wird.

Von Jan Tiemann