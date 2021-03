Peiner Rat: CDU will Wirtschaftsausschuss und Bonuskarte für Handel und Gastronomie

Peine

Die CDU-Stadtratsfraktion fordert die Einrichtung eines Ausschusses für „Wirtschaft und Innenstadtentwicklung“. Ein entsprechender Antrag ist bei der Ratssitzung am Donnerstag zur weiteren Beratung in den Verwaltungs-Ausschuss verwiesen worden. „Die Innenstadt leidet unter der Pandemie“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Meier im Peiner Forum. Über die Gutscheinaktion #Peinehältzusammen 2.0 hinaus gebe es mehr aus der Politik heraus zu tun.

„Die Bereiche der Wirtschaft und Innenstadt werden bisher durch keinen städtischen Ausschuss eindeutig abgedeckt. Wirtschaftliche und die Innenstadt betreffende Belange werden wahlweise in den bestehenden Ausschüssen Finanzausschuss, Planung und öffentliche Sicherheit oder nichtöffentlich im Verwaltungsausschuss behandelt“, heiß es in der Begründung. Und nun habe Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) die langjährige Idee und Forderung der Christdemokraten aufgegriffen und in der PAZ angekündigt, einen „Runden Tisch“ einzurichten.

Frühzeitiger Austausch und offene Kommunikation

Die CDU-Stadtratsfraktion ist der Überzeugung, dass diese Aufteilung und jeweilige Verweisung der wichtigen Thematik nicht gerecht werde und es, auch durch die schweren Folgen der Corona-Pandemie und des Lockdowns in unterschiedlichen Intensitätsstufen, zukünftig eine dauerhafte Austauschmöglichkeit geben müsse. „Insbesondere die letzten Themen wie Neugestaltung des Marktplatzes, des Echternplatzes oder auch Neuauflage des Peiner Gutscheins haben gezeigt, wie wichtig ein frühzeitiger Austausch und eine offene Kommunikation mit Vertretern der Wirtschaft und aus dem Bereich Innenstadt ist, um Strategien auszuloten, frühzeitig Maßnahmen einzuleiten und letztendlich etwaigen Verwirrungen oder Unverständnis vorzubeugen.“

Ein weiterer CDU-Antrag befasst sich mit der einer Bonuskarte als Ergänzung zur Gutschein-Aktion. Ziel sei es, mit dieser Karte den Einkauf in Peine zu belohnen und damit den Einzelhandel, die Direktvermarkter und die Gastronomie vor Ort zu unterstützen. Auch dieser Antrag wurde in den Verwaltungs-Ausschuss verwiesen, ebenso ein gemeinsamer Antrag der Stadtratsfraktionen der CDU, der Freien Wähler Peiner Land – Peiner Bürgergemeinschaft (FW-PB) und der FDP/Piraten zur Verbesserung und Beschleunigung der Digitalisierung in der Stadt Peine und ein CDU-Antrag zur Einrichtung Behindertenbeirates für die Stadt Peine.

FW-PB-Stadtratsfraktion fordert Aufhebung der Straßenausbaubeiträge

Ein Antrag der CDU zur Errichtung einer Kindertagesstätte im Gebäude der ehemaligen Sparkasse in Schmedenstedt wurde in den Ausschuss für Jugend, Senioren, Kultur und Soziales sowie in den Finanzausschuss verwiesen. Der Finanzausschuss wird sich auch mit einem Antrag der FW-PB-Stadtratsfraktion auf Aufhebung der Straßenausbaubeiträge befassen. Das Thema sei „massiv bei allen Bürgerinnen und Bürgern unseres Lande angekommen“, sagte Fraktionsvorsitzender Karl-Heinrich Belte. Eine Bürgerbefragung zu dem Thema halte er nicht für sinnvoll. Die Arbeitszeit und Kosten könne man sich sparen.

