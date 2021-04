Peine

Sowohl bei ihren Studierenden am Institut für Soziologie an der Leibniz Universität in Hannover als auch bei den Patientinnen und Patienten in ihrer Psychotherapeutischen Praxis in Peine sehe sie beim größten Teil den Wunsch, sich gegen Corona impfen zu lassen, wenn es möglich ist, sagte die Peiner Psychologin Professor Dr. Marion Tacke. „Ich glaube, die Akzeptanz ist groß, dass Geimpfte wieder mehr Freiheiten bekommen.“

„Ich freue mich, dass es Impfstoff gibt“, betonte Tacke. Wichtig sei es, aus der Priorisierung herauszukommen, dass Hausärzte mehr impfen können und Betriebsärzte impfen dürfen. „Mit der Anzahl der Möglichkeiten, Menschen impfen zu können und je näher wir der Herdenimmunität kommen, desto größer wird auch der Wunsch der Menschen nach Freiheit werden.“ Einen Riss durch die Gesellschaft befürchte sie nicht. Tacke spricht vielmehr von einem „gesamtgesellschaftlichen Ringen“.

„Nach Corona wird es nicht mehr so wie vorher sein“, ist Tacke überzeugt. Aber es sei Zeit, wieder hin zu mehr Normalität und Freiheit zu kommen. Das sehe sie an den Studierenden, die seit drei Semestern nur noch Online-Veranstaltungen haben und deren Leben sehr eingeschränkt ist. Auch Ängste müssen abgebaut werden. „Es ist fatal, wenn sich Menschen aus Furcht vor Ansteckung nicht mehr aus dem Haus trauen. Depressionen und psychische Erkrankungen haben während der Pandemie zugenommen“, erklärt die Psychologin. Und drittens sei es wichtig, dass die Wirtschaft wieder hochfahren kann.

Von Jan Tiemann