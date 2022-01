Peine

Die Strafe folgt auf dem Fuße: Wer bei sogenannten „Montagsspaziergängen“ in Peine gegen geltendes Recht verstößt, soll die Konsequenzen künftig innerhalb von 14 Tagen zu spüren bekommen – ob Geldstrafe oder Gerichtsurteil. Sämtliche Delikte werden laut Peines Polizeichef Christian Priebe bereits seit Wochenbeginn im beschleunigten Verfahren geahndet – das sei in Niedersachsen in dieser Form bisher einmalig.

Und so schnell geht’s: Die ersten 20 Bußgeldbescheide vom zurückliegenden „Spaziergang“ der Gegner der Corona-Maßnahmen befinden sich bereits in Zustellung. Noch im Januar muss sich die Teilnehmerin, die am Montag einer Polizistin mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll, vor Gericht verantworten. „Ich bin der festen Überzeugung, dass es ein falsches Signal wäre, wenn jemand, der jetzt bei einem ,Montagsspaziergang’ eine Straftat verübt, erst im Juli die Rechtsfolge zu spüren bekommt“, sagt Priebe.

Delikte werden in 14 Tagen abgearbeitet

So kam die Überlegung, in diesen Fällen das beschleunigte Verfahren als besondere Rechtsform anzuwenden. Straftaten, die montags begangen werden, landen schon am darauffolgenden Tag bei der Staatsanwaltschaft und noch in der gleichen Woche kommt die Ladung an den Beschuldigten zur Hauptverhandlung bei Gericht. Generelles Ziel sei es, Delikte innerhalb von 14 Tagen abzuarbeiten.

Sechs Straftaten wurden in Peine bei „Montagsspaziergängen“ bislang registriert, darunter Beleidigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und eben tätliche Angriffe auf Polizeibeamte. Als eine der ersten überhaupt wird die mutmaßliche Aggressorin, die eine Polizistin am Montag mit Faustschlägen unvermittelt attackiert haben soll, die juristischen Konsequenzen zu spüren bekommen. Inzwischen sei Anklage erhoben worden, zum Monatsende werde der Frau am Amtsgericht Peine im beschleunigten Verfahren der Prozess gemacht, so Priebe.

Straftätern blühen bei tätlichen Angriffen auf Polizeibeamte zwischen drei Monaten und fünf Jahre Haft, bei Widerstand gegen die Staatsgewalt bis zu drei Jahre. Gibt es keine Vorstrafen, ist auch eine Geldstrafe drin.

Auch für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten rund um die „Spaziergänge“ habe man das Zeitfenster in Zusammenarbeit mit Stadt und Landkreis Peine erheblich verkürzt, erklärt Priebe. Bedeutet: Wer zu Wochenbeginn bei einer Veranstaltung keine Maske und den Mindestabstand nicht einhält, könnte schon am Samstag im Briefkasten die „Quittung“ finden, so wie jetzt in den ersten Fällen.

Polizei will zeigen: So geht’s nicht

Wer etwa ohne Maske auftritt und keinen Abstand hält, zahlt bis zu 300 Euro. Und wer sich zudem partout weigert, den Ausweis vorzulegen, muss zusätzlich mit rund 90 Euro für einen Platzverweis rechnen und bei renitentem Auftreten möglicherweise noch den Transport auf die Polizeidienststelle (80 Euro) drauflegen. „So kann ein Montag mal schnell mit knapp 500 Euro zu Buche schlagen“, verdeutlicht Priebe. Der Polizei sei es wichtig, ein Signal zu setzen und zu zeigen: So geht’s nicht.

Der Polizeichef betont: „Wir können froh sein, dass die Versammlungsfreiheit im Grundgesetz verankert ist. Das ist ein hohes Gut, das es zu schützen gilt. In anderen Ländern ist es eben nicht selbstverständlich, dass der Staat die Meinungsfreiheit schützt. Deshalb ärgert es mich, dass einige Leute versuchen, dieses Grundrecht auszuhebeln und offenbar vor allem das Ziel verfolgen, den Staat bloßzustellen und die Polizei an der Nase herumzuführen.“

Ist das Format das Richtige?

Eine Aussage hinter den „Spaziergängen“ kann Priebe jedenfalls nicht erkennen. Und ein Spaziergang als solcher sei eben auch kein Protest – der wiederum in der Regel eine Message habe. Der Polizeichef hebt hervor: „Wir sind ein versammlungsfreundlicher Rechtsstaat und wenn die Organisatoren die Versammlungen ordentlich anzeigen würden, gebe es auch keine Probleme“, verdeutlicht er. In einem Kooperationsgespräch zwischen dem Veranstalter und der Stadt könnten dann die Auflagen besprochen werden.

Der Polizeichef appelliert an alle Peiner: „Wer bei diesen ,Spaziergängen“ mitgeht, möge bitte genau prüfen, ob das das richtige Format für ihn ist. Außerdem sollte sich jeder fragen, ob das wirklich die Leute sind, mit denen man sich umgeben möchte.“ Denn der „harte Kern“ bei den „Spaziergängen“ neige dazu, verbal unglaublich aggressiv aufzutreten, sagt Priebe. Bisher habe es jedes Mal Angriffe auf Polizisten gegeben. „Dafür fehlt mir jedes Verständnis.“ Und insbesondere in Fällen wie der Faustschlag-Attacke gegen die Polizistin werde es auch künftig null Toleranz geben.

Teilnehmer nicht pauschal kriminalisieren

Wichtig ist Priebe, die Teilnehmer keinesfalls pauschal zu kriminalisieren. „Wir versuchen, auch bei aufgeheizter Stimmung sehr genau zu sein, und erst einmal deeskalierend einzuwirken. Zunächst fordern wir bei Verstößen etwa dazu auf, Masken- oder Abstandspflicht einzuhalten. Selbst wenn dieser Aufforderung nicht Folge geleistet wird, geben wir in der Regel noch einmal zehn Minuten Luft für eine ‚Abschlusskundgebung’, bei der eine Message rübergebracht werden könnte.“ Aber genau das geschehe eben nicht: „Es gibt einfach zu keinem Zeitpunkt eine Aussage oder Meinungsäußerung, auch keine politische“, stellt Priebe fest. Obwohl bei den „Spaziergängen“ in der Regel Kommunalpolitiker dabei seien.

Selbst Personen, die sich nicht ausweisen wollen oder können, versuche man in der Regel noch entgegenzukommen. Wer auf die Wache mitgenommen wird, bekomme dort noch Gelegenheit, jemanden anzurufen, der das fehlende Dokument vorbeibringt und werde nicht gleich eingesperrt, skizziert Priebe. „Im Versammlungsrecht gibt es jede Menge Möglichkeiten für Protest, aber es gibt auch Pflichten, und alles hat seine Grenzen“, verdeutlicht er. Vor allem wenn es darum gehe, den Staat auszuhebeln und der Polizei das Leben schwer zu machen.

Beschleunigtes Verfahren Beschleunigtes Verfahren bezeichnet im deutschen Recht eine besondere Form des Strafverfahrens durch die Justiz. Es dient dazu, strafrechtlich relevante Sachverhalte mit einer einfachen Beweislage schnell und effektiv zu verhandeln. Die Strafe soll der Tat gewissermaßen „auf dem Fuße“ folgen. Da es sich um eine besondere Verfahrensart der Strafprozessordnung handelt, ist das beschleunigte Verfahren nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich: Die Tat liegt nur kurze Zeit zurück, hat einen einfachen Sachverhalt oder die Beweislage ist klar und die zu erwartende Freiheitsstrafe ist nicht höher als ein Jahr. Die Staatsanwaltschaft muss einen Antrag auf ein beschleunigtes Verfahren stellen.

Von Michael Lieb