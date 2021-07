Peine

Ein bislang unbekannter Täter hat mit einem nicht bekannten Gegenstand an der Jägerstraße in Peine die Frontscheibe eines VW eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Als Tatzeitraum gab Polizeisprecher Frank Oppermann Mittwoch zwischen 18.30 und 21.15 Uhr an. Die Polizei in Peine bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon (0 51 71) 99 90 zu melden.

Von der Redaktion