Peine

Zum wiederholten Mal ist ein 46-jähriger Mann der Peiner Polizei aufgefallen, weil er Auto fährt und nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Am frühen Mittwochmorgen gegen 2 Uhr stoppten die Beamten den Mann, der mit seinem Wagen auf der Osterstraße in der Peiner Südstadt unterwegs war. Zusätzlich waren am Fahrzeug entstempelte Kennzeichen angebracht. Die Ermittlungen laufen, den Mann erwarten nun laut Polizeisprecher Malte Jansen weitere Strafverfahren.

Von der Redaktion