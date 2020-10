Peiner Polizei muss bei Schlägereien eingreifen

Peine

Die Polizei in Peine hat mehrere Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Im Bereich einer Tankstelle an der Wiesenstraße sind am Samstag zwischen 14.40 und 15.20 Uhr zwei Männer aneinander geraten. Der 59-Jährige und der 22-Jährige schlugen sich gegenseitig mit der Faust in das Gesicht. Beide wurden nach Angaben einer Peiner Polizistin leicht verletzt.

Gefährliche Körperverletzung

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es Samstagabend um 21.44 Uhr an der Woltorfer Straße in Peine. „Das alkoholisierte Opfer hatte eine körperliche Auseinandersetzung mit drei weiteren, ebenfalls alkoholisierten Personen“, schilderte die Polizistin. Das Opfer erlitt mehrere Verletzungen am Kopf und wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum Peine gebracht. Wegen der erheblichen Alkoholisierung wurden die drei Beschuldigten in Gewahrsam genommen.

Von Jan Tiemann