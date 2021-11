Peiner Polizei fasst zwei Täter nach Dieseldiebstahl

Peine

Erwischt: Am frühen Mittwochabend gegen 18.30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass zwei Personen Diesel aus einem geparkten Lastwagen am Peiner Lehmkuhlenweg abzapfen würden. Da ein Zeuge die beiden Täter gut beschreiben konnte, haben die Beamten die beiden Männer noch in der Nähe des Tatortes gefasst. Mehrere Kanister mit mutmaßlich kurz vorher gestohlenem Treibstoff wurden auch gefunden. Die Polizei Peine hat die Ermittlungen aufgenommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

