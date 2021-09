Peiner Polizei beschlagnahmt Heroin und verbotene Waffen

Peine

Da kam einiges zusammen: Die Peiner Polizei hat nach der nächtlichen Groß-Verkehrskontrolle am Freitag Bilanz gezogen. Unter anderem beschlagnahmten die Einsatzkräfte Heroin und verbotene Waffen.

151 Autos zog die Polizei an den Kontrollpunkten an der Autobahnabfahrt am Schwarzen Weg, an der Braunschweiger Straße, an der Vöhrumer Straße sowie in Klein Ilsede aus dem laufenden Verkehr heraus. Nicht nur typische Verkehrssünder hatten die Beamten dabei im Blick, ihr Fokus galt einem ganz bestimmten Klientel: „Die Kontrollen richteten sich gegen Akteure aus dem kriminellen Milieu oder kriminellen Clanstrukturen, die sich nach Feststellungen der Polizei häufig in der Autoposer-Szene bewegen“, erläuterte Antje Hellmann, Pressesprecherin des Landeskriminalamts, das die Premiere der landesweiten Aktion koordiniert hatte.

Zehn Fälle von Beschlagnahmung

Die Peiner Polizei wertete die Kontrolle als Erfolg. Unter anderem leitete sie zwei Strafverfahren wegen des Besitzes von Heroin ein. Dabei habe es sich jedoch um kleine Mengen gehandelt. „Es waren keine Drogen-Kuriere“, erläuterte Polizei-Sprecher Matthias Pintak. Bei dem Groß-Einsatz waren auch Hundeführer mit Drogenspürhunden im Einsatz gewesen. Drei Fahrer wurden dabei erwischt, berauscht Auto gefahren zu sein, sie mussten Blutproben abgeben. Doch auch zwei Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz leitete die Polizei als Folge der Aktion ein. Zudem gab es zehn Fälle von Beschlagnahmungen: Die Polizei fand bei Durchsuchungen der Autos in Peine Messer, einen Teleskop-Schlagstock und Utensilien, um Drogen zu konsumieren.

Lob für die Zusammenarbeit mit dem Landkreis

„Es war ein wichtiger Einsatz, vor allem, wenn man die Ganzheitlichkeit betrachtet“, betonte Polizei-Sprecher Matthias Pintak. Die Kontrolle sollte dazu beitragen, den Druck im Kampf gegen kriminelle Clan-Strukturen aufrechtzuerhalten. Zudem habe erneut die Zusammenarbeit mit dem Landkreis gut funktioniert, betonte Pintak.

Landesweit hatten am Wochenende zusammengerechnet 450 Einsatzkräfte in den Zuständigkeitsbereichen von gleich 26 Polizei-Inspektionen mehr als 1300 Fahrzeuge und ihre Insassen kontrolliert. Die Gesamtbilanz: 31 Straf- und 129 Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt, Waffen und Drogen gefunden, alkoholisierte Fahrer gestoppt. An einer Kontrollstelle in Osnabrück ging der Polizei sogar eine mit Haftbefehl gesuchte Person ins Netz.

Von Christian Meyer