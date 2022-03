Peiner Polizei-Statistik: Immer mehr Internet-Delikte, dafür weniger Einbrüche  

Kreis Peine

Peine wird sicherer. Über ein Acht-Jahres-Tief bei den Straftaten und einen Aufklärungsrekord freute sich die Peiner Polizei bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für das Jahr 2021. „Das heißt aber nicht, dass wir uns auf diesen guten Ergebnissen ausruhen, wir versuchen, dass Peine noch sicherer wird“, betonte Kripo-Vize Stefan Weinmeister. Zumal: Nicht alle Zahlen fielen erfreulich aus, bei den Delikten, die etwa der Clan-Kriminalität zugeordnet werden konnten, befürchtet Peines Polizei-Christian Priebe sogar, „dass wir erneut zu den Top-4 in Niedersachsen gehören“.

520 Straftaten weniger als im Vorjahr

Ob Körperverletzung, Raub oder Diebstahl: 6617 Straftaten sind in Peines Kriminalstatistik für das Jahr 2021 vermerkt. Das sind gleich 520 weniger als im Vorjahr. Getoppt wurde dieser Wert zuletzt 2013. Besonders rückläufig waren die Fälle von schwerem Diebstahl, dazu zählen etwa Haus- und Wohnungseinbrüche. Das freut Peines Kripo-Vize Stefan Weinmeister ganz besonders – nicht nur weil die Zahl der Einbrüche eine wesentliche Rolle beim subjektiven Sicherheitsgefühl der Peinerinnen und Peiner spiele. Denn er war auch überzeugt: „Durch Prävention und operative Maßnahmen wie verdeckte Streifen und ähnliches haben wir ebenfalls zur Verdrängung beigetragen“, sagte er.

6617 Straftaten zählte die Polizei Peine im Jahr 2021 – niedriger war diese Zahl zuletzt 2013. Quelle: Polizei Peine

Zahl der Einbrüche erstmals unter 100

Als im Vorjahr in Peine kurioserweise trotz der Corona-Krise entgegen dem landesweiten Trend sogar die Zahl der Wohnungseinbrüche am Tag von 67 auf 84 gestiegen war, hatte die Polizei den Druck auf die Einbrecher noch einmal erhöht und in der Polizeiinspektion in Salzgitter eine extra Ermittlungsgruppe eingerichtet und vermehrt zivile Ermittler eingesetzt. Womöglich mit Erfolg. Die Gesamtzahl der Einbrüche sank um mehr als die Hälfte von 228 auf 99 – „damit sind wir im Fünf-Jahres-Vergleich erstmalig unter 100 Taten“, merkte Peines Kripo-Vize an.

2020, im ersten Jahr der Corona-Pandemie, hatte es noch mehr als doppelt so viele Wohnungseinbrüche gegeben wie 2021. Quelle: Polizei Peine

Mehr Kinder und Jugendliche Opfer von Straftaten

Apropos Erfolg: Die Aufklärungsquote konnten die Ermittler im Bereich der Polizeidirektion Braunschweig, zu der auch Peine gehört, auf 65,7 Prozent steigern. „So gut war sie noch nie“, stellte Stefan Weinmeister erfreut fest. In den Jahren 2013 bis 2016 lag sie noch unter 60 Prozent. Versuchter Totschlag, fahrlässige Tötung: Neun sogenannte „Straftaten gegen das Leben“ gab es 2021 im Kreis Peine – alle wurden aufgeklärt. Der schockierende Überfall auf eine 83-Jährige im Februar an der Bodenstedtstraße in Peine zählt jedoch nicht dazu, er wird juristisch als Raub mit Todesfolge gewertet.

Bedauerlich: Im Jahr 2021 sind deutlich mehr Kinder und Jugendliche Opfer von Straftaten geworden als noch im Jahr zuvor. Bei den 6- bis 14-Jährigen stieg die Zahl von 83 auf 118, bei den 14- bis 18-Jährigen von 95 auf 121. Dafür hat die Peiner Polizei zwei Erklärungsansätze. Erstens: In der Corona-Krise hat es an sozialer Kontrolle gemangelt. „Wir werden da weiter ein Auge drauf haben“, verspricht Stefan Weinmeister. Zweitens: Dank internationaler Zusammenarbeit gelingt es der Polizei immer häufiger, Fälle von Kinder- und Jugendpornografie aufzuklären, das schlägt sich dann aber auch in der Statistik nieder.

Online-Kriminalität nimmt weiter zu

Weiter gestiegen ist auch die Zahl der Betrugsdelikte. 1335 waren es 2021 (1094 noch im Jahr 2016). Fast ein Drittel davon sind Taten mit Internetbezug. „Der Ladendiebstahl von gestern ist der Internet-Kleinanzeigen-Betrug von heute. Wir gehen davon aus, dass sich der Tatbereich mit Internetbezug in den kommenden Jahr sogar noch erhöhen wird“, sagte Weinmeister. Darauf will die Polizei gewappnet sein. „Wir stellen fest, dass es eine Kriminalitätsverschiebung gegeben hat. Alles was unter den Bereich Diebstahl fällt, nimmt seit Jahren kontinuierlich ab, aber es verschiebt sich auch ohne die Corona-Pandemie in den digitalen Raum“, merkte Peines Polizei-Chef Christian Priebe an, deshalb müsse die Kompetenz der Kollegen in Sachen Cyber-Crime weiter steigen. Es sei wichtig zu wissen, wie man im digitalen Raum weiterkommt und ermittelt. Täter und Täterwissen zu ermitteln, sei möglich, betont Kripo-Vize Stefan Weinmeister. „Auch jeder Täter hier hinterlässt digitale Spuren.“

Die Zahl der Internet-Delikte nimmt auch in Peine immer weiter zu. Quelle: Polizei Peine

Kampf gegen Clan-Kriminalität: Verzahnung wichtig

Den Druck aufrechterhalten will Peines Polizei auch im Kampf gegen die Clan-Kriminalität. Auf den ersten Blick wirke die Anzahl der Straftaten im Kreis mit Bezug zur Clan-Kriminalität 2021 zwar klein – von Drogendelikten, über Körperverletzungen bis zur Bedrohung waren es zusammengerechnet 70. Doch: „Was wir dahinter sehen: Da gibt es Menschen, die lehnen komplett unsere gesellschaftliche Ordnung ab. Das funktioniert so einfach nicht, das höhlt am Ende unseren Rechtsstaat aus“, betonte Kommissariatsleiter Christian Priebe, der unbedingt auch die Verzahnung mit den Verwaltungen der Kommunen vorantreiben will. Wenn beispielsweise bei einer Fahrzeugkontrolle 3000 Euro Bargeld gefunden werden, der Kontrollierte aber auch Sozialleistungen beziehe, müsse dem nachgegangen werden.