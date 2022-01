Peiner Polizei: „Für uns gibt es keine Montagsspaziergänge mehr“

Peine

Der Ton wird rauer bei einigen Gegnern der staatlichen Corona-Politik, und mancher scheint auch gewaltbereit zu sein. In der Peiner Innenstadt liefen die „Montagsspaziergänge“ bis auf kleinere Scharmützel bislang relativ geräuschlos über die Bühne. In Salzgitter eskalierte jetzt ein nicht angemeldeter Corona-Protest und einige Demonstranten versuchten, gewaltsam eine Polizeikette zu durchbrechen. „Man kann Peine und Salzgitter allerdings nicht miteinander vergleichen“, sagt Polizeisprecher Matthias Pintak.

Polizeisprecher: „Wir sind bereit“

Dennoch: Auch in Peine wurde eine Polizistin am vergangenen Montag bei einem Zwischenfall auf der Woltorfer Straße von einer „Spaziergängerin“ mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der Kollegin gehe es aber den Umständen entsprechend gut, berichtet Pintak. Besondere Vorbereitungen mit Blick auf den kommenden Montag gebe es bei der Polizei in Peine nicht. „Wir sind bereit, stellen uns mit genügend Kräften auf und werden Verstöße gegen die Corona-Regeln weiterhin konsequent verfolgen“, kündigt Pintak an.

Der Polizeisprecher macht unmissverständlich deutlich: „Für uns gibt es keine ,Spaziergänge’ mehr. Es sind Versammlungen, und diese müssen angezeigt sein.“ Sollte dies nicht der Fall sein, und es würde gegen die Bestimmungen verstoßen, müssten die Beteiligten mit Konsequenzen rechnen. Im Übrigen könnten auch mehrere kleine Gruppen dicht beieinander eine Versammlung sein.

„Ich für mich persönlich mache mir keine Sorgen und habe auch keine Angst“, sagt Peter Baumeister vom „Peiner Bündnis für Toleranz“ als Organisator der Peiner Mahnwache, die auch am Montag stattfindet. „Ich vertraue voll auf unsere Polizei.“ Er verurteile jeden Angriff auf Polizisten – egal von welcher Seite oder Gruppierung. „Sie erfüllen ihre Pflicht und verteidigen die Demokratie und den Staat“, betont Baumeister. Es gehe nicht an, „dass sie sich von Leuten beleidigen lassen müssen, die unsere Demokratie ablehnen“.

Corona-Mahnwache auf dem historischen Marktplatz: 250 Menschen setzten friedlich ein Zeichen. Quelle: Ralf Büchler

In die gleiche Kerbe schlägt auch Mitorganisatorin Doris Meyermann. Auf die steigenden Corona-Zahlen angesprochen antwortet sie, „dass wir das Infektionsgeschehen ständig beobachten und nach Lage der Dinge verantwortungsvoll entscheiden werden“. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Mahnwache auf dem historischen Marktplatz weiter geplant – beim vorigen Mal kamen 250 Menschen.

„Wir als Bündnis haben uns der Friedfertigkeit verschrieben“

Bei der Corona-Mahnwache am kommenden Montag werden Landrat Henning Heiß (SPD) und Marion Övermöhle-Mühlbach, Vorsitzende des Landesfrauenrates Niedersachsen, sprechen. Superintendent Dr. Volker Menke übernimmt die Moderation. „Wir als Bündnis haben uns der Friedfertigkeit verschrieben“, erklärt Menke. „Wir treten für Frieden in unserer Gesellschaft und unserer Stadtgesellschaft ein. Wir fühlen uns gut begleitet von der Polizei.“

Unterschiedliche Meinungen und Ansichten seien vollkommen in Ordnung. Einige Menschen würden aber in provokanter Weise Grenzen überschreiten. „Ich habe das Gefühl, dass einige ,Spaziergänger’ nicht das vorleben, was sie für sich in Anspruch nehmen“, sagt Menke. Und: „Jeder sollte genau gucken, mit wem er da spazieren geht.“

Von Jan Tiemann