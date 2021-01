Peiner Planungsausschuss: Grünes Licht für Baupläne

Peine

Zwei wichtige Bebauungspläne hat der städtische Ausschuss für Planung und öffentliche Sicherheit am Mittwoch auf den Weg gebracht. Die Sitzung fand wegen der Corona-Pandemie mit stark verkürzter Tagesordnung statt. Bei den beiden Punkten drängte aber die Zeit: die Woltorfer warten auf ein neues Baugebiet, und beim Ladenzentrum „Eulenring-Ost“ will ein Investor eine Hausarztpraxis einrichten.

Der Bebauungsplan für das Woltorfer Baugebiet „Westerbergsfeld – östlich im Faschenwinkel – nördlich Dungelbecker Straße“ soll öffentlich ausgelegt werden. Dort sollen in einem ersten Bauabschnitt 37 Grundstücke entstehen und in einem zweiten später weitere vier Grundstücke. Die Gliederung in zwei Abschnitte sei wegen der Entwässerung erfolgt, erläuterte Erster Stadtrat Hans-Jürgen Tarrey. Die Auslegung wurde einstimmig befürwortet.

Der Bebauungsplan „Westlich Eichendorffstraße/An der Grundschule“ in Peine soll ebenfalls öffentlich auslegt werden. Im Kern geht es darum, dass dort der ehemalige Getränkemarkt umgebaut werden kann, damit eine Hausarztpraxis entstehen kann. Ferner gibt es dort eine Bäckerei, einen Imbiss und eine Apotheke.

Eigentlich hätten im Januar nach einhelliger Ausschuss-Meinung wegen des Corona-Lockdowns keine Ausschuss-Sitzungen stattfinden sollen. Für die Möglichkeit, unter besonderen Umständen im sogenannten Umlaufbeschluss zu entscheiden, hätte es aber der Zustimmung einer 80-Prozent-Mehrheit im Rat bedurft und diese sei bislang nicht gegeben gewesen, erläuterte Ausschuss-Vorsitzender Holger Hahn (SPD). Er regte an, dies nochmals in den Fraktionen zu besprechen.

Von Jan Tiemann