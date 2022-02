Peiner Parkhaus soll barrierefrei und Knotenpunkt für Mobilität werden

Peine

Der Beteiligungsprozess „Zukunftswerkstatt Innenstadt“ und die daraus resultierenden Projekte Kultur-Bühne für die Sommermonate, Lichterzauber, Stärkung des Radverkehrs und des Klimaschutzes, attraktive Möblierung des historischen Marktplatzes und Projektschmiede für Jugendliche sind nur ein Part, der über das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ finanziert werden soll.

Das weitere Fördergeld soll in einen sogenannten Mobilitäts-Hub – eine Station als Knotenpunkt für Mobilität – und in die Barrierefreiheit des Parkhauses Werderstraße investiert werden. Die Federführung liegt hier bei den Stadtwerken Peine. Auch das Beleuchtungskonzept für die Innenstadt wird von den Stadtwerken begleitet.

Nahtlose und barrierefreie Verknüpfung verschiedener Verkehrsmittel

„Gemeinsam mit zahlreichen Akteuren wurden in den letzten Monaten viele interessante Projektideen entwickelt, um Peine attraktiver und lebendiger zu machen. Wir freuen uns, dass auch wir uns an diesem Gestaltungsprozess beteiligen dürfen“, erklärt Ralf Schürmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Peine. „Die Erweiterung des Parkhauses an der Werderstraße zu einem modernen Mobilitäts-Hub soll eine nahtlose und barrierefreie Verknüpfung verschiedener Verkehrsmittel ermöglichen – alternativ oder ergänzend zum privaten Auto.

Durch die zentrale Lage und die sehr guten baulichen Voraussetzungen könnten im Parkhaus zukünftig Ladestationen für E-Autos und E-Bikes, Sharing-Konzepte – zum Beispiel Car-Sharing, E-Scooter – und geschützte Fahrradabstellflächen etabliert werden.“ Ein solcher Mobilitäts-Hub wäre nicht nur ein weiterer Baustein für den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Peine, sondern würde auch dazu beitragen, dass mehr Menschen Mobilität neu denken und ihren persönlichen Beitrag zur Verkehrswende leisten.

„Zurzeit arbeiten wir mit Hochdruck daran, den Förderantrag im Rahmen des Sofortprogramms ,Perspektive Innenstadt’ auf den Weg zu bringen. Der Bauantrag, dessen Genehmigung Voraussetzung für die Beantragung des Fördergeldes ist, wurde bereits fertiggestellt. Wir hoffen darauf, dass die Fördermittel bewilligt werden und wir zeitnah damit starten können, das Geplante in die Tat umzusetzen“, betont Schürmann.

Von Jan Tiemann