Kreis Peine

„Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben“: Dieses Zitat wird der englischen Ärztin Cicely Saunders (1918-2005) zugeschrieben, die als Begründerin der modernen Hospizbewegung und Palliativversorgung gilt. In Peine gibt es seit 25 Jahren die Hospizbewegung Peine, seit 2007 den Verein Palliativnetz Peine und seit 2010 arbeitet die Palliativnetz Peine Organisationsgesellschaft als Leistungserbringer in der ambulanten Palliativversorgung. Diese Akteure arbeiten in Stadt und Landkreis eng zusammen. In 2019 konnten 280 unheilbar kranke Menschen und deren Angehörige palliativ versorgt werden.

„Das Palliative ist vom lateinischen Wort pallium abgeleitet, was so viel bedeutet wie mit dem Mantel umhüllen“, wie der Geschäftsführer der Gesellschaft, Dr. Detlef Buhmann, erläutert. Dieses „ Ummanteln“ kann keiner allein leisten. Daher arbeiten Arztpraxen, Pflegedienste, Psychologen, Physio- und Ergotherapeuten, Klinikum, Seelsorger und andere Beteiligte Hand in Hand. Die Daseinsfürsorge beschränkt sich daher nicht nur auf die pflegerische und medizinische Versorgung, sondern erfolgt ganzheitlich.

Sterben in Würde ermöglichen

Wenn die medizinischen Möglichkeiten weitgehend ausgeschöpft sind und kaum mehr Hoffnung auf Heilung eines Kranken besteht, beginnt die palliative Versorgung. Dann rücken andere Aspekte in den Vordergrund. „Nicht die Heilung ist dann das oberste Prinzip der Behandlung, sondern das Wohlergehen eines Menschen und seine Lebensqualität. Ziel ist es, bis zum Tod die Lebensqualität so weit wie möglich zu erhalten und ein Sterben in Würde zu ermöglichen“, so der ehemalige Peiner Kreisrat für Soziales, Buhmann. Wichtig seien dabei an erster stelle die Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen, aber auch die Unterstützung der Angehörigen.

Koordiniert wird die palliative Versorgung durch das Palliativnetz Peine, deren Gesellschaft aus fünf kooperierenden Pflegediensten und neun Palliativmedizinern besteht. Zum Versorgungsangebot gehören unter anderem eine 24-Stunden-Rufbereitschaft, das Bereitstellen von Schmerzpumpen sowie aufwendige Wundversorgungen. Die Versorgung zielt darauf ab, Schmerzen, Luftnot, Übelkeit und andere Begleiterscheinungen zu lindern. So will man schwerkranken Menschen ermöglichen, bis zum Lebensende in der vertrauten Umgebung selbstbestimmt zu leben und gut betreut zu werden.

Für Fragen steht das Koordinationsbüro des Palliativnetzes Peine an der Virchowstraße 8h zu folgenden Bürozeiten zur Verfügung: werktags von 8 bis 14 Uhr, per Telefon unter (0 51 71) 59 01 89, per Mail info@palliativnetz-peine.de und per palliativnetz-peine.de im Internet.

Von Thomas Kröger