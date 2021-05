Peine

Unfall: Eine 17-jährige Frau ist am Donnerstagvormittag um 9.40 Uhr nach einem Sturz mit ihrem Motorrad leicht verletzt worden. Sie war laut Polizei auf der regennassen Fahrbahn der Straße Am Silberkamp in Peine ohne Fremdbeteiligung ins Rutschen gekommen und gestürzt. Die 17-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

