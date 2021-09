Peiner Moscheen öffnen am Sonntag ihre Türen

Peine

Offene Türen: Die Peiner Takva Moschee und die Ditib Moschee an der Braunschweiger Straße 44 und 20 laden am Sonntag, 3. Oktober, von 13 bis 15.30 Uhr interessierte Gäste ein. Es gibt Führungen, Ausstellungen und natürlich die Möglichkeit, Fragen an die Muslime zu stellen.

„Wir freuen uns auf ein besonderes Jubiläum: Der Tag der offenen Moschee wird 25. Es ist Zeit, die Geschichte und den Wandel der Moscheen in Deutschland Revue passieren zu lassen, und den Menschen zu danken, die das mit ihrem selbstlosen Einsatz ermöglicht haben“, sagt Türkes Tosun, Sprecher der Moscheegemeinde Takva Moschee. Der Tag der offenen Moschee (TOM) wird jährlich am 3. Oktober begangen und steht in diesem Jahr unter dem Motto „25 Jahre TOM – Moscheen gestern und heute“.

Dem schließt sich Tamer Karahan von der Ditib-Moschee an: „Wir freuen uns auf viele Besucher, denen wir Frage und Antwort stehen. Wir berichten über unsere Moschee und unser religiöses leben. Alle sind eingeladen.“ Laut Türkes Tosun findet schon seit 1997 der Tag der offenen Moschee jährlich statt. Unter dem Dach des Koordinationsrates der Muslime nehmen bundesweit rund 1000 Moscheegemeinden daran teil. Dabei gilt für alle Gäste die 3G-Coronaregel.

Von Thomas Kröger