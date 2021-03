Peiner Marktbesucher bezweifeln Wirksamkeit der Ausgangssperre

Peine

Die nächtliche Ausgangssperre wegen Corona ist in Kraft: Von 21 Uhr am Abend bis 5 Uhr am Morgen dürfen die Menschen im Peiner Land nur noch aus triftigen Gründen unterwegs sein. Auch auf dem Peiner Wochenmarkt war dies am Mittwoch Thema. Einig waren sich alle, dass etwas gegen die Pandemie unternommen werden muss. Die Wirksamkeit der Ausgangssperre wurde aber vielfach bezweifelt, persönlich eingeschränkt fühlte sich keiner der von unserer Zeitung Befragten.

Antje Hagemann (37) bezweifelt die Wirksamkeit der Ausgangssperre. Quelle: Jan Tiemann

„Ich fürchte, das wird nicht viel bringen“, sagt Antje Hagemann aus Vöhrum. Der Großteil bleibe zu der Zeit ohnehin zu Hause und halte sich an die Schutzmaßnahmen. Und wer sich nicht daran halten will, werde es auch trotz der Ausgangssperre nicht tun. „Ich bin für Maßnahmen gegen die Pandemie, war auch schon in Quarantäne und kenne Leute, die als medizinisches Personal arbeiten“, erklärt die 37-Jährige. Allerdings glaube sie, dass die meisten Infektionen tagsüber in Kitas, Schulen oder bei der Arbeit stattfinden und nicht nachts.

Christoph Schrader (31) ist um die Zeit eh zu Hause. Quelle: Jan Tiemann

„Ich sehe keinen Sinn darin“, sagt Christoph Schrader aus Stederdorf. „Zwischen 21 und 5 Uhr bin ich eh zu Hause. Warum sollte man nachts auch rausgehen, wenn keine Bar auf hat?“, fragt der 31-Jährige. Als persönliche Einschränkung empfindet er die Ausgangssperre nicht.

Man muss abwarten, was die Ausgangssperre bringt, findet Horst Heimberg (69). Quelle: Jan Tiemann

Wer sich nachts unbedingt treffen will, werde das auch weiter tun, ist Horst Heimburg aus Rosenthal überzeugt. „Für uns ist das keine große Einschränkung“, sagt der 69-Jährige. „Wir sind Rentner und leben auf dem Dorf.“ Man müsse abwarten, was es bringt. In anderen Ländern scheine es ja geklappt zu haben. Und. „Was soll man noch machen?“

Hildegard Günther-Zube (78) und Irmgard Triebel (85) befürworten die Ausgangssperre. Quelle: Jan Tiemann

Ich finde, das ist richtig, sonst geht das nie zu Ende“, sagt Hildegard Günther-Zube (78) aus Peine. Ihre Bekannte Imrgard Triebel (85) aus Telgte pflichtet bei: „Man hätte schon viel früher strengere Maßnahmen ergreifen müssen.“ Eine Einschränkung ist die Ausgangssperre für beide nicht. „Wer geht denn nachts raus, wenn er nicht unbedingt muss?“, fragen beide. Sie würden sich an die Sicherheitsregeln halten, schon aus eigenem Interesse.

Das ist schwer zu beurteilen, meint Wiebke Jäger (37). Quelle: Jan Tiemann

Eine Einschränkung für sich sieht Wiebke Jäger aus Peine in der Ausgangssperre ebenfalls nicht. „Wir sind abends in der Wohnung, bringen die Kinder zu Bett und gehen dann nicht mehr raus“, schildert die 37-Jährige. Ob die Maßnahme wirksam ist, sei schwer zu beurteilen. Kontakte weiter zu reduzieren, könnte aber etwas bringen. „Das etwas unternommen wird, finde ich grundsätzlich in Ordnung.“

Auch auf der PAZ-Facebookseite wird das Thema Ausgangssperre ausgiebig diskutiert. Dort wird die Wirksamkeit der Maßnahme ebenfalls überwiegend bezweifelt. Vereinzelt wurden sogar Stimmen laut, dass es nur Sinn hätte, wenn die Ausgangssperre auch tagsüber gelten würde.

Von Jan Tiemann