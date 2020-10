Peine

Aufgrund der momentan kritischen Lage wegen Corona wird laut Stadtsprecherin Petra Neumann die eigentlich für Dienstag, 27. Oktober, um 18 Uhr geplante Anliegerversammlung im Peiner Forum von der Stadt Peine, THI Holding, Stadtwerke Peine GmbH und Stadtentwässerung Peine zum Thema Lindenquartier abgesagt. Alle geplanten mündlichen Informationen werden den Anliegern nun kurzfristig schriftlich zur Verfügung gestellt. Außerdem bietet man die Beantwortung von Fragen auch telefonisch oder per E-Mail an. Die entsprechenden Kontaktdaten werden die Anlieger zusammen mit dem Informationsschreiben erhalten. Vor dem Abriss der Hertie-Brache will man jetzt klären: Welche Arbeiten sind geplant, und ist dadurch mit Beeinträchtigungen für Anlieger zu rechnen?

Von Thomas Kröger