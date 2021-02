Kreis Peine

In Pandemiezeiten sieht das Vereinsleben anders aus. Auch die Peiner Landfrauen können sich nicht treffen, finden aber jetzt Wege, um trotzdem in Kontakt zu bleiben und einander zu unterstützen. „Wir vermissen unsere Gemeinschaft und die Treffen, um sich auszutauschen und Spaß miteinander zu haben“, sagt die Kreisvorsitzende Cornelia Könneker. Trotzdem gab es jetzt sogar eine Spendenübergabe, natürlich online.

Im Zuge der Landfrauen-Ausstellung „Aber bitte mit Sahne“ im Kreismuseum Peine war um eine Spende zugunsten der Initiative „Ein Essen für jedes Kind“ gebeten worden, bei der die Bürgerstiftung Peine einen Teil der Kosten für ein gesundes Schulessen übernimmt.

Die Landfrauen Peine übergaben in einer digitalen Sitzung eine Spende an die Peiner Bürgerstiftung. Quelle: Screenshot/Peiner Landfrauen

Dabei kamen rund 1100 Euro zusammen, freut sich Könneker. Darüber hinaus folgten die Landfrauen dem Aufruf, Mund-Nasen-Masken, zu nähen. In einer spontan ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe wurden mehr als 2500 Stück hergestellt und an Pflegeeinrichtungen, an die Lebenshilfe, an Schulen, Kirchen, Firmen und Privatpersonen verteilt. Auch dabei wurden Spenden eingenommen.

1500 Euro für die Bürgerstiftung

So konnte schließlich die stolze Summe von 1500 Euro an die Bürgerstiftung Peine übergeben werden, ganz Corona-konform bei einem digitalen Treffen. „Unser Dank gilt allen, die das möglich gemacht haben“, so die Vorsitzende. Könneker betont, dass Zusammenhalt und Gemeinschaft auch währende der Pandemie möglich ist.

Auch jetzt könne man einander helfen. Nach Anregung der Präsidentin des niedersächsischen Landfrauenverbands in Hannover, Elisabeth Brunkhorst, gebe es jetzt die Möglichkeit, für die Älteren da zu sein und ihnen bei den bevorstehenden Impfungen zu helfen. „Wir können bei der Terminabsprache, beim Ausfüllen der Anamnesebögen, beim Zusammenstellen der Unterlagen oder beim Organisieren von Fahrdiensten unterstützen“, sagt Könneker. Dieses Kümmern mache die Gemeinschaft der Landfrauen aus.

Stolz sind die Peiner Landfrauen auch auf ihre neue Internetseite, auf der es jeden Monat ein aktuelles Thema geben soll. Unter www.kreis-landfrauen-peine.com sind im Februar Beiträge zum Thema Fastnacht und Feste zu finden. Auch informatives Material über den Landesverband gibt es dort zu entdecken.

Von der Redaktion