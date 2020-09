Peiner Land: Konfirmationen werden nachgeholt

Kreis Peine

Im Kreis Peine mussten die Konfirmationen wegen des Lockdowns durch die Corona-Pandemie größtenteils verschoben werden. Für viele Jugendliche wird dieses wichtige Fest jetzt nachgeholt. Bei der Konfirmation sagen sie „Ja“ zum christlichen Glauben. Mit diesem Bekenntnis werden sie zu Kirchenmitgliedern mit allen Rechten und Pflichten.

Am Sonntag, 6. September, werden 17 junge Menschen in Oberg konfirmiert. In Wipshausen, Solschen und Groß Bülten wird am kommenden Wochenende, 12. und 13. September, Konfirmation gefeiert. Die Fotos sind zum Teil vor der Pandemie aufgenommen worden.

Johannes der Täufer-Kirche in Oberg

Die Konfirmanden der Johannes der Täufer-Kirche in Oberg. Quelle: privat

In der Johannes der Täufer-Kirche in Oberg werden am Sonntag, 6. September, folgende Jugendlichen von Pastorin Marion Schmager konfirmiert: Jerrit Bannert, Lenya Christin Dieroff, Robin Graue, Hagen Connor Holzen, Michelle Horn, Nicolas Jerke, Jessica Kühlborn, Lenya Lahmann, Liron Mengazzi, Felipe Misiak, Nele Müller, Annika Radke, Anna-Yvonne Schröder, Finn Steinfurth, Finn-Elias Weckbecker, Marlene Weil und Hannah Wruck.

St. Sebastian-Kirche in Wipshausen

Konfirmiert werden in der St. Sebastian-Kirche in Wipshausen am Sonntag, 13. September, durch Pastorin Frauke Lange: Svea Hoppe, Sophia Horn, Samuel Meier, Johanna Schmale und Julius Weidner.

St. Pancratii-Kirchengemeinde in Solschen und Heilig-Geist-Kirchengemeinde in Groß Bülten

Die Konfirmanden der St. Pancratii-Kirchengemeinde Solschen und der Heilig-Geist-Kirchengemeinde in Groß Bülten. Quelle: privat

Konfirmiert werden in der St. Pancratii-Kirchengemeinde in Solschen am Sonntag, 13. September, durch Pastor Martin Blasig: Jason Böttger, Jan-Wilhelm Buchholz, Mia Gillner, Kevin Klages, Julian Kobiella, Sina Meldau, Henriette Rack und Elias Riemann.

In der Helig-Geist-Kirchengemeinde in Groß Bülten werden am Sonntag, 20. September, durch Pastor Blasig konfirmiert: Thessa Kappenberg, Maximilian Wichmann, Marvin Geestmann und Merle Geestmann.

Von Nathalie Diana