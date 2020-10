Kreis Peine

Mit Herbstbeginn steigt wieder die Gefahr von Wildunfällen. Die beiden großen deutschen Automobilclubs ADAC und ACE sowie die Polizei raten deshalb gerade in der Morgen- und Abenddämmerung sowie bei Nacht und Nebel zu erhöhter Aufmerksamkeit und angepasster Geschwindigkeit auf den Peiner Straßen. Wildwechsel-Warnschilder sollten unbedingt ernst genommen werden.

Denn Wildschweine, Rehe, Hirsche und andere Wildtiere gehen meist im Schutz der Dunkelheit auf Futtersuche. Da sie auch auf den Feldern im Kreis Peine nicht mehr ausreichend Nahrung finden, überqueren sie häufig Straßen auf der Suche nach anderen Futterquellen. Gerade morgens und abends droht die Gefahr von Wildunfällen, da die gefährlichsten Stunden in den Berufsverkehr-Rhythmus fallen.

Schilder, die vor Wildwechsel warnen, haben ihren Grund

Nähert man sich einem Waldgebiet oder den Rändern von Wiesen und Feldern, ist Achtsamkeit geboten. „Schilder, die vor Wildwechsel warnen, sind nicht ohne Grund aufgestellt und sollten ernst genommen werden“, mahnt Peines Polizei-Sprecherin Stephanie Schmidt. Die Geschwindigkeit sollte ohne scharfes Abbremsen reduziert und besonders achtsam weitergefahren werden.

Das gilt auch, wenn am Straßenrand oder in Fahrbahnnähe Tiere zu erkennen sind. Taucht ein Wildtier im Licht der Scheinwerfer auf: Sofort das Fernlicht ausschalten! Die Tiere bleiben sonst im Lichtkegel stehen. Kurzes Hupen und ausgeschaltetes Fernlicht führen in der Regel dazu, dass die Tiere weglaufen.

Eine mögliche Vollbremsung einkalkulieren

Die Notwendigkeit einer plötzlichen Vollbremsung sollte einkalkuliert werden – auch bei einem vorausfahrenden Fahrzeug. „Droht eine Kollision mit einem Wildtier, sollte auf keinen Fall mit einem Ausweichmanöver reagiert werden. Es besteht das Risiko, in den Gegenverkehr zu geraten oder gegen einen Baum zu prallen – nicht selten mit fatalen Folgen“, heißt es vom ACE-Kreisverband Peine. Besser sei es, so stark wie möglich abzubremsen und das Lenkrad mit beiden Händen festzuhalten.

Und was ist zu tun, wenn es trotz aller Vorsicht zu einem Wildunfall kommt? Dazu zählt Schmidt auf:

Warnblinkanlage einschalten, Warnweste anziehen und die Unfallstelle mit dem Warndreieck absichern.

Die Polizei verständigen, denn zur Schadensregulierung muss der Unfall dokumentiert sein. Die Polizei sorgt gegebenenfalls auch dafür, dass durch den zuständigen Jagdpächter eine so genannte Nachsuche initiiert oder der Kadaver entfernt wird.

Angefahrene Wildtiere sollten unter keinen Umständen angefasst werden. Sie könnten auskeilen, Krankheiten übertragen oder im Falle leichter Verletzungen von ihrer Herde nicht mehr akzeptiert werden.

Für die Versicherung kann eine Dokumentation des Schadens am Fahrzeug durch Fotos hilfreich sein.

Getötete Tiere dürfen nicht mitgenommen werden

„Ein bei einem Unfall getötetes Tier darf unter keinen Umständen mitgenommen werden! Dies erfüllt den Straftatbestand der Wilderei. Dafür kann es Geld- oder Haftstrafen geben“, ergänzt die Polizistin.

Schäden am Fahrzeug, die durch einen Zusammenstoß mit Haarwild entstanden sind, dazu gehören beispielsweise Wildschwein, Reh, Hirsch, Fuchs oder Hase, reguliert die Teil- oder Vollkaskoversicherung. Durch die Haftpflichtversicherung werden die Kosten für die Schäden am eigenen Fahrzeug nicht erstattet.

