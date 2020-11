Peiner Kulturring-Chefin: „Betriebsverbot ist ein herber Rückschlag für uns“

Peine

Gerade einmal fünf Vorstellungen konnte der Kulturring Corona-bedingt in dieser Spielzeit auf die Bühne bringen – und jetzt ist schon wieder Schluss. Die neue Landesverordnung zwingt das Stadttheater den Betrieb vorerst bis zum 30. November einzustellen. „Das ist ein herber Rückschlag für uns“, betont Theaterleiterin Bettina Wilts.

Zumal sich die Besucher – darunter zahlreiche Abonnenten – inzwischen mit den strengen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen vertraut gemacht hätten. So gab es eine Einbahnstraßenregelung, Pausen wurden gestrichen und zwischen den Plätzen wurde eine Reihe frei gemacht. Theaterring-Abonnenten mussten ihre Stammplätze aufgeben. Von 730 Sitzplätzen in den Festsälen durften nur 185 belegt werden.

Langfristige Schäden sind nicht absehbar

„Trotz der vielen Einschränkungen kamen die Menschen endlich wieder ins Theater. Viele Besucher waren dankbar, dass endlich wieder Kultur stattfand, sie fühlten sich im Theater sicher und gut aufgehoben. Die langfristigen Schäden dieser Schließung sind noch gar nicht absehbar“, sagt die Kulturring-Geschäftsführerin.

Dr. Bettina Wilts. Quelle: Kerstin Wosnitza

Dadurch, dass sich die Corona-Regeln häufiger ändern, könnten Theaterbesucher verunsichert werden, so Wilts. „Im schlimmsten Fall legen sie vielleicht eine Pause ein und kündigen ein Abo. Wenn die Leute erstmal weg sind, wird es schwierig, sie wieder zu holen.“

Kulturring prüft Kurzarbeit

Wilts hofft nun darauf, dass der Rest der Spielzeit von Dezember bis April, wieder unter den Bedingungen wie sie vor dem zweiten Lockdown galten, ablaufen kann. „Das würde uns schon sehr helfen“, so die Theater-Chefin, die nun wieder an allen Fronten kämpfen muss. Derzeit prüfe der Kulturring, seine Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Gleichzeitig hätten die Beschäftigten an der Kasse im Forum derzeit noch viel zu tun, weil Tickets zurückgegeben werden. Insgesamt beschäftig der Kulturring zehn Mitarbeiter.

Ihren Start beim Kulturring, bei dem sie seit August an Bord ist, hatte sich Wilts sicherlich anders vorgestellt. „Was ist schon ein Theater ohne Theater“, fragt sie. Und dennoch: Die Planungen für die nächste Spielzeit laufen bereits. Und mit Blick ganz nach vorn hat Wilts den großen Wunsch, dass der Betrieb bis Mai 2022 wieder laufen kann. Denn dann feiern die Peiner Festsäle ihren 100. Geburtstag.

Vier Veranstaltungen im November abgesagt

Zusätzlich zu den bereits abgesagten oder verschobenen Veranstaltungen betrifft das Betriebsverbot folgende Vorstellungen: „Vincent will mehr“ am 11. November (Ring 1), „ Felix Reuter – Der verflixte Beethoven“ am 17. November (Konzert-Ring), „ Matthias Brodowy & Werner Momsen“ am 20. November (Kabarett und Kleinkunst) als auch die Vorstellungen von „Es ist ein Elch entsprungen“ aus dem Kinder- und Jugendtheater am 26. November.

Die Tickets für die einzelnen Veranstaltungen werden nach Angaben des Kulturrings erstattet und können ab sofort, am besten auf postalischem Weg, zurückgegeben werden. Der Kulturring bittet die Ticket-Besitzer jedoch um Geduld, da die Rückabwicklung von mehreren hundert Einzeltickets erneut mit erheblichem Aufwand verbunden sei.

Das Servicebüro des Kulturrings im Forum Peine, Winkel 30, 31224 Peine, ist zu folgenden Öffnungszeiten telefonisch unter (0 51 71) 1 56 66 und persönlich zu erreichen: montags, dienstags, donnerstags, freitags und samstags von 10 bis 14 Uhr sowie mittwochs von 14 bis 18 Uhr.

Von Michael Lieb